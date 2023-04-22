السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: غرفة عمليات حماية الأراضي تتابع على مدار الساعة لمنع التعديات

غرفة عمليات حماية
غرفة عمليات حماية الأراضي

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحماية الأراضي الزراعية بالمحافظات وتحت إشراف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة.

وأكد المهندس أحمد يسن رئيس الادارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة أن غرفة العمليات بالإدارة تتابع على مدار الساعة جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بـ28 مديرية زراعية على مستوى الجمهورية لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، بالتنسيق مع أجهزة الشرطة والحكم المحلي في الازالة الفورية، لافتاً إلى أنها مستمرة على مدار الـ 24 ساعة لمنع أي حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفي المهد

وتابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سير العمل بإدارة الوزارة المختلفة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه قطاع الخدمات والمتابعة ومديريات الزراعة بالمحافظات والإدارة المركزية لحماية الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي محاولات للتعدي في مهدها بالتعاون مع أجهزة الشرطة والحكم المحلى وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية حيث أنها المصدر الرئيسي للغذاء مشيرا إلى أن التعدى على الاراضي الزراعيه أصبحت جريمة مخلة بالشرف والأمانة وتعرض مرتكبها لعقوبات متعددة.

ووجه وزير الزراعة أيضا بمتابعة حصاد القمح وتوعية المزارعين بتوريد المحصول خاصة بعد رفع سعر التوريد إلى 1500 جنية للاردب في إطار دعم القيادة السياسية للمزارعين مشيرا إلى أن الدولة تقوم مرة أخرى بإعادة توزيع القمح على المواطنين في صورة رغيف عيش مدع(بخمسة قروش) بعد تحمل فارق الثمن وتكلفة نقله وتخزينه وتصنيعه.

الزراعة غرفة عمليات حماية الأراضي تتابع على مدار الساعه

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