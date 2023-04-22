أهالي الوادي الجديد يحتفلون بثاني أيام العيد بالحدائق العامة

يحتفل أهالي واحات الوادي الجديد بثاني أيام عيد الفطر بالحدائق العامة والخاصة والمنتزهات المفتوحة بالمجان والمزارع والجناين الخاصة ، ويتصدر الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر مشاهد الاحتفال، حيث احتفل اهالي الوادي الجديد منذ الصباح الباكر بالذهاب إلي الحدائق والمزارع الخاصة وسط النخيل والمسطحات الخضراء بصحبه اطفالهم وعائلاتهم لقضاء الاحتفال بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

قال أشرف شوقي أحد أبناء مركز الداخلة، إن الوادي الجديد قبله للزائرين والمترددين عليها من كل أنحاء محافظات مصر لقضاء أجمل ايام العيد وسط الجناين والحدائق والمناطق الاثرية والتراثية التي تحاكي تاريخ الواحات القديم وزيارة بعض المناطق الموجودة في الصحراء والدروب الجبلية ومناظر الطبيعه الخلابه التي رسمتها الطبيعة والرمال الصفراء الموجودة في كل مكان في الوادي الجديد.

وأضاف شوقي أن الزائرين يعشقون الصقوس البلدية والدفن في الرمال وزيارة الابار الارتوازية والكبريتية والاستشفائية والجلوس على المسطحات الخضراء واكل الفسيخ والرنجة والبصل الأخضر في مشهد لن تراه إلا في الوادي الجديد.

وقال الدكتور أشرف حسنين من أهالي الوادي الجديد، إنني أعمل في أكثر من مركز طبي في القاهرة وبطبيعة عملي في مجال الطب احتاج الي وقت للراحة ، ومن اكثر الاماكن راحة واسترخاء عي واحات الوادي الجديد برفقة عائلتي ، حيث استقل سيارتي من القاهرة للواحات لأكثر من ١٠ ساعات متواصلة لاريح بدني واصفي ذهني وسط الحدائق الخضراء والجناين والمزارع والناس الطيبين.

وأضاف حسنين: بعض أصدقائي الاطباء القاهريين يقضون معي احتفالات العيد في الوادي الجديد، بعد مشاهدتهم بعض الصور الطبيعية والفيديوهات بالسوشيال ميديا عن الاماكن والاثار الموجودة في الواحات ، حيث يتم عمل برنامج لزيارة اكثر الاماكن التي تريح الاذهان وسط المسطحات الخضراء وتحت ظلال النخيل الشامخه

وأوضح حسنين انه ينوي عمل زيارة مع وفد أطباء من جميع المحافظات لزيارة المناطق الساحرة في واحات الوادي الجديد، حيث يوجد بها اماكن جميله وجذابة يعشقها الاجانب والسائحين من كل دول العالم مثل معبد هيبس ومعبد البجوات ومعبد الغويطة ومعبد دير الحجر والمزوقه والقصر الاسلامية وبلاط القديمة والصحراء البيضاء والسوداء والطبيعة الخلابه الموجودة في كل مكان والتي تميز واحات الوادي الجديد عن غيرها، حيث توجت المحافظة هذا العام عاصمة البيئة العربية وعاصمة الثقافة العربية لعام 2023 وهذا لم ياتي من فراغ