إزالة حالة تعدٍ بنصر النوبة.. وانتظام خطوط السير الداخلية والخارجية في أسوان

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان تكثيف رصد وإزالة التعديات أولاً بأول بشكل فوري، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات خلال أيام عيد الفطر المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية، وأيضًا الالتزام بتوقيتات الغلق المحددة لخفض الأحمال والإنارة ضمن جهود الدولة في هذا الاتجاه، وهو الذي تكامل مع انتظام حركة المركبات والسيارات على خطوط السير الداخلية والخارجية بين مختلف المحافظات سواء بموقف الأقاليم الرئيسى أو باقى المواقف بالمراكز والمدن.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين برصد حالة تعدى على أملاك الدولة عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية عنيبة على مساحة 200 م2، وبأسوار ارتفاع 3 أمتار.

وتم تنفيذ الإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من القمامة والأتربة بمتوسط ٢٠ طنًا يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تمهيد ورش الطرق الداخلية بمداخل مدينة نصر النوبة والقرى.