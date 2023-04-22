السبت 22 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالة تعدٍ بنصر النوبة.. وانتظام خطوط السير الداخلية والخارجية في أسوان

مواقف الأوتوبيس
مواقف الأوتوبيس

واصلت الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بمحافظة أسوان تكثيف رصد وإزالة التعديات أولاً بأول بشكل فوري، بجانب أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات والإشغالات خلال أيام عيد الفطر المبارك. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مع الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني الحكومية والمنشآت العامة والمحال التجارية، وأيضًا الالتزام بتوقيتات الغلق المحددة لخفض الأحمال والإنارة ضمن جهود الدولة في هذا الاتجاه، وهو الذي تكامل مع انتظام حركة المركبات والسيارات على خطوط السير الداخلية والخارجية بين مختلف المحافظات سواء بموقف الأقاليم الرئيسى أو باقى المواقف بالمراكز والمدن. 

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بقيادة صابر حسين برصد حالة تعدى على أملاك الدولة عبر منظومة المتغيرات المكانية بقرية عنيبة على مساحة 200 م2، وبأسوار ارتفاع 3 أمتار. 

وتم تنفيذ الإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، كما تم تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات من القمامة والأتربة بمتوسط ٢٠ طنًا يوميًا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال تمهيد ورش الطرق الداخلية بمداخل مدينة نصر النوبة والقرى. 

اعمال النظافة العامة أسوان استهلاك الكهرباء إزالة التعديات الطرق الداخلية المبانى الحكومية المتغيرات المكانية

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر مايو 2023 ورابط الاستعلام عن قيمة المعاش

مدير فرع التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد انتظام العمل بمستشفى الهيئة

3 مصابين فى حادث تصادم بالمنيا

تحركات نواب التنسيقية لتعديل قانون الولاية على المال

قائمة أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت في الأسواق

استمرار انعقاد غرفة العمليات.. استنفار بكل القطاعات خلال إجازة العيد فى البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا مجدي عبدالغني

يُسرا.. فوق مُستوى التصنيف

صفاء النجار

العيد.. عودة الربيع والحياة

وائل لطفي

أسرة واحدة

ماجد حبته

نيكاراجوا تتمسك بسيادتها

مؤمن المحمدي

أحمد أمين توفيق

محمد عبدالعزيز

بقى معنا من رمضان

ماجد حبته

عيد مختلف فى الهند!

د. محمد عفيفي

مصر والسودان «1-2»

صور

احتفال الأطفال في أول يوم العيد بالقناطر الخيرية

صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز الشباب

فرحة الأطفال أول أيام عيد الفطر المبارك

محطة تل أبيب

المزيد

"معاريف": قلق إسرائيلى من تفاهم إيرانى- أردنى

الجيش الإسرائيلى يصيب طفلًا بالرصاص وعشرات الشبان بالاختناق فى الضفة

الأقصى وانتهاكات الاحتلال بالقدس فى خطبة صلاة عيد الفطر بالأردن