السبت 22 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع إمدادات الغاز المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 67.7% في 2023

الغاز الطبيعي المسال
الغاز الطبيعي المسال

ارتفعت إمدادات الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الصين بنسبة 67.7% في الفترة من يناير إلى مارس 2023 على أساس سنوي إلى 1.62 مليون طن.


ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، قولها أن ارادات الصين من الغاز الطبيعي المسال من روسيا زادت بنسبة 80.8% في الفترة المشمولة بالتقرير إلى أكثر من 1.32 مليار دولار.


ومن الناحية المادية ، كانت روسيا رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لجمهورية الصين الشعبية بعد أستراليا (5.34 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار) ، وقطر (4.66 مليون طن بقيمة 3.2 مليار دولار) ، وماليزيا (1.88 مليون طن بقيمة 1.43 مليار دولار).


وجاء بعد روسيا في حجم الصادرات إلى الصين كل من إندونيسيا (888 ألف طن بقيمة 781.9 مليون دولار) والولايات المتحدة (698 ألف طن بقيمة 560.9 مليون دولار).


يشار إلى أنه في مارس الماضي ارتفعت شحنات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى الصين بنسبة 2% على أساس شهري إلى 602 ألف و 500 طن، وانخفضت بنسبة 15.5% إلى 407.1 مليون دولار من حيث القيمة.

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