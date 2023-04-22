السبت 22 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أبوالغيط يرحب باتفاق وقف إطلاق النار فى السودان خلال أيام العيد

أبوالغيط
أبوالغيط

أعرب أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن ترحيبه بإعلان القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وصرح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيتيح الفرصة لاستعادة الهدوء، وبما يسمح للمدنيين بالحصول على الاحتياجات الأساسية وفتح الممرات الإنسانية للتعامل مع الحالات الإنسانية الحرجة وتمكين المستشفيات من العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى النداء الإنساني الذي كان قد أطلقه الأمين العام يوم 19 أبريل الجاري وناشد فيه طرفي النزاع بوقف إطلاق النار خلال أيام العيد.

وأضاف أن الجامعة العربية تؤكد على ضرورة البناء على وقف إطلاق النار حقنًا لدماء أبناء الشعب السوداني.

أحمد أبوالغيط جامعة الدول العربية القوات المسلحة السودانية اطلاق النار عيد الفطر المبارك

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