دار الأوبرا مقصد المواطنين لالتقاط الصور التذكارية في أول أيام عيد الفطر

شهدت بوابات دار الأوبرا المصرية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، توافد عشرات المواطنين لالتقاط عدد من الصور التذكارية في أول أيام عيد الفطر المبارك، واتخذ العديد من المواطنين من المحتفلين بعيد الفطر المبارك دار الأوبرا المصرية مقصدًا لهم لالتقاط عدد من الصور التذكارية.

وتوافد عشرات من المواطنين من المحتفلين بأول أيام عيد الفطر المبارك على بوابات ومحيط دار الأوبرا المصرية خاصة في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر حرصا منهم على التقاط عدد من الصور التذكارية لما تتمتع به دار الأوبرا المصرية من مظهر خلاب وجذاب خاصة في ساعات الليل وما تحمله من أضواء جعلت شكلها أكثر جاذبية وعراقة جعلها مقصد للمصورين والمواطنين لالتقاط الصور التذكارية في أول أيام عيد الفطر المبارك.

وحرص عدد من مصوري الفوتوغرافية على التواجد في مختلف أنحاء منطقة وسط البلد وعلى كوبري قصر النيل ومحيط دار الأوبرا المصرية، كون أن أيام عيد الفطر المبارك تعتبر موسم رزق لهم يكثر فيها توافد المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك ويكثرون التردد على تلك الأماكن تحديدًا.

وحرص عدد من مصوري الفوتوغرافيا على عمل بعض العروض لجذب المواطنين من محتفلي أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم عمل تخفيضات على الصورة بدلًا من 15 جنيها للصورة انخفضت لتكون 10 جنيهات للصورة الواحدة وفي حال القيام بأكثر من صورة تنخفض سعر الصورة خمس جنيهات للصورة الواحدة.

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