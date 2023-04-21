الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تأكد غياب محمد عبدالشافى عن الزمالك فى مباراة السوبر

محمد عبد الشافي
محمد عبد الشافي

تأكد غياب محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، عن مباراة السوبر أمام الأهلي المقرر لها يوم 5 مايو المقبل.

ويُعاني محمد عبدالشافي من إصابة على مستوى الركبة وهو ما تسبب في غيابه عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي في الوقت الحالي لتجهيزه للمشاركة.

وبات موقف اللاعب صعبا في اللحاق بمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم 26 من الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري، إلى جانب مباراة الأهلي في السوبر المصري المقرر لها يوم 5 مايو المقبل.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك الضغط على أي لاعب مصاب والاستعجال في عودته للمشاركة حتى لا تتفاقم الإصابة عليه.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي، حيث طلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، بإجراء فحوصات طبية عليه بشكل دوري للاطمئنان على حالته قبل عودته والمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

محمد عبد الشافى الزمالك الاهلى مباراة السوبر السوبر

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