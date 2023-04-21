الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمود كهربا وحمزة خابا يتصدران هدافى الأهلى والرجاء فى دورى أبطال إفريقيا

محمود كهربا يسجل
محمود كهربا يسجل أحد أهدافه في مرمى القطن الكاميروني

تصدر محمود كهربا وحمزة خابا قائمة هدافي الأهلي والرجاء المغربي في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويتميز كهربا بأنه اللاعب الوحيد في الفريقين الذي حقق لقب "هاتريك" عندما سجل ثلاثة أهداف في مرمى القطن الكاميروني.

محمود كهربا يتصدر قائمة هدافي الأهلي برصيد أربعة أهداف يليه حسين الشحات برصيد ثلاثة أهداف ومحمد عبدالمنعم ومحمد شريف والجنوب إفريقي بيرسي تاو وحمدي فتحي ولكل منهم هدفان، بينما سجل هدفا واحدا كل من أحمد عبدالقادر والجزائري أحمد قندوسي والصاعد رأفت خليل.

ويتصدر حمزة خابا قائمة هدافي الرجاء برصيد خمسة أهداف ويحتل المركز الثالث في قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين عن فيستون كالالا مايلي لاعب يانج أفريكانز التنزاني وهدف واحد عن كل من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك وبولي سامبو لاعب الوداد المغربي وكاسيوس مايولولا لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.

حمزة خابا هداف الرجاء

واحتل سفيان بنجديدة المركز الثاني في قائمة هدافي الرجاء بالبطولى برصيد ثلاثة أهداف يليه محمد النهيري ووليد الصبار ولكل منهما هدفان وسجل هدفا واحدا كل من زكريا الهيطي وجمال حركاس ومحمد زريدة ويسري بوزوق وروجير أهولو وإسماعيل المقدم ونوفل الزرهوني محمد بولاكسوت.

ويتفوق الرجاء على الأهلي دفاع وهجوما، حيث سجل 20 هدفا ودخل مرماه ثلاثة أهداف بينما سجل الأهلي 18 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف، كما يتميز الرجاء بأنه سجل أهداف في كل المباريات الـ8 التي خاضها في البطولة بينما سجل الأهلي في 7 مباريات وكانت المباراة الوحيدة التي لم يسجل فيها أمام الهلال السوداني بالخرطوم  التي انتهت بفوز الهلال بهدف دون رد.

أكبر فوز حققه الأهلي كان بنتيحة 4- صفر على القطن الكاميروني في دور المجموعات، بينما كان أكبر فوز للرجاء على فيبرس الأغندي بخمسة أهداف نظيفة في الجولة الأولى بدور المجموعات.

دورى ابطال افريقيا الاهلى الرجاء المغربي محمود كهربا حمزة خابا

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