الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر فى مسجد القائد إبراهيم

أجواء الفرحة تصطف
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر

جلابيب بيضاء، وبالونات ملونة، وأجواء فرحة تنشر البهجة في الأرجاء، لتصطف الصفوف وقوفا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وتوافد أهالي مدينة الإسكندرية لأداء صلاة العيد، في أكبر ساحات أداء صلاة العيد بالإسكندرية في مسجد المرسي أبوالعباس، القائد إبراهيم، ومحمد نجيب، بفرحة تشابكت بين الأطفال والكبار.

وانتشر بائعي البالونات بين المصليبن لبيع الفرحة والبهجة وكسب رزقهم باقتناص الأطفال فرحة العيد في شرائها.

وتجهزت ساحات الإسكندرية لاستقبال المصليين، والتى تبلغ ٣٦٣ مسجدا، و٥٣١ ساحة،  وتخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.

وفتحت المساجد الكبرى جميع مصليات السيدات لتقام بها صلاة العيد، والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

واستعدت الساحات وكثفت حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات، وذلك لاستقبال المصليين لاداء صلاة عيد الفطر المبارك.

أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
أجواء الفرحة تصطف لأداء صلاة عيد الفطر
الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية خطبة عيد الفطر المبارك رؤية هلال شهر شوال دكتور شوقي علام صلاة عيد الفطر المبارك صلاة العيد بالإسكندرية لأداء صلاة عيد الفطر الاحتياط النظافة والتعقيم بالمساجد الل جان الشرعية والعلمية المنتشرة

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