الجمعة 21 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ماذا قال دونالد ترامب فى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون؟

ترامب
ترامب

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، شخص "ذكي لكنه عديم الرحمة".

وأكد ترامب، في حديث لقناة Full Send Podcast على "يوتيوب"، عن كيم جونج أون، أنه “ذكي جدا وماكر جدا وعديم الرحمة جدا”، واعتبر ترامب أن كيم "ولد بذكاء موروث"، وتمكن من السيطرة على العسكريين و"كل الأمور" في كوريا الشمالية.

ووصف ترامب الزعيم الكوري الشمالي كذلك بأنه “شخص مثير للاهتمام”. 

يذكر أن ترامب التقى، كيم، في أول لقاء قمة بين رئيس أمريكي وزعيم كوري شمالي في يونيو 2018 في سنغافورة.

وفي فبراير 2019 عقد الزعيمان قمتهما الثانية في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقالت حملة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الانتخابية، إنه تم جمع  أكثر من 18 مليون دولار لمحاولة إعادة انتخابه هذا العام، مضيفًة أن زيادة المساهمات جاءت بعد أن أصبح أول رئيس يواجه تهمًا جنائية في وقت سابق من هذا الشهر

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتيد برس، فقد جمع ترامب أكثر من 18 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وفقًا لتقارير تمويل الحملة التي تم تقديمها خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كما قالت وكالة أسوشيتيد برس إن حملة ترامب قالت إن 4 ملايين دولار من هذا الإجمالي تم جمعها في غضون 24 ساعة بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام ضد ترامب في نهاية مارس وفي المجموع، جمع الرئيس السابق أكثر من 34 مليون دولار هذا العام، وفقًا للحملة.

وبدأ ترامب في جمع الأموال من أخبار لائحة الاتهام على الفور تقريبًا  بعد اتهامه في قضية تتعلق بمدفوعات مالية صامتة مزعومة تم دفعها لنجمة الأفلام الاباحية ستورمي دانيلز قبل انتخابات عام 2016، حيث ناشد ترامب مؤيديه لدعمهم، واصفًا نفسه بأنه يتعرض للاضطهاد بشكل غير عادل.

وتأتي أحدث أرقام جمع التبرعات في الوقت الذي اعتبر  فيه ترامب نفسه  المرشح الأوفر حظًا لترشيح الحزب الجمهوري في عام 2024 بين مجموعة متزايدة من المرشحين الجمهوريين.

والمتنافسون الأساسيون المحتملون الآخرون على الحزب الجمهوري، مثل حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ونائب الرئيس السابق مايك بنس، لم يعلنوا بعد ما إذا كانوا سيترشحون للرئاسة أم لا، لكن من المعتقد على نطاق واسع أن  ديسانتيس سيقفز إلى السباق في الأشهر المقبلة.

وأطلق ترامب حملته مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 في نوفمبر، متقدمًا على جميع المرشحين الجمهوريين الآخرين، حيث أمضى بعض الوقت في ولايات أولية مثل آيوا وساوث كارولينا على مدى الأشهر القليلة الماضية، لكن لائحة الاتهام التي تصدر عناوين الصحف قد جعلته أكثر ظهورًا له مع انطلاق حملته الثالثة في البيت الأبيض.

كيم كوريا الشمالية أسلحة ترامب زعيم

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