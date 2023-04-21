حتى الساعات الأخيرة قبل العيد.. إقبال كبير على شراء الملابس بوسط البلد فى القاهرة

شهدت محال الملابس إقبال كبير من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة من شهر رمضان الكريم وقبل ساعات من بدء صلاة عيد الفطر المبارك بمنطقة وسط البلد بالقاهرة، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية عن أن الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك، والجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقد قام عدد من أصحاب محال الملابس بعمل تخفيضات على الملابس احتفالا بعيد الفطر المبارك، وهو ما جذب العديد من المواطنين على المحال لشراء الملابس، خاصة وأنه من أهم ما يميز ويعد من مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك شراء الملابس الجديدة.

وجاءت محال الملابس الرجالي في المرتبة الأولى التي توافد عليها المواطنين وشهدت زحاما كبيرا خاصة بعد ساعات قليلة من الإفطار وإعلان الرؤية أن الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك والجمعة أول أيام عيد الفطر.

وشهدت محال الملابس إقبال كبيرا على الشراء على الرغم من ارتفاع الأسعار، فقد تراوحت أسعار البنطلونات من ٥٠٠ وصولا لـ١٢٠٠، القمصان تراوحت أسعارها ما بين ٤٠٠ لـ٩٠٠ جنيها، والتيشرتات تراوحت ما بين ٢٠٠ لـ٥٠٠ جنيها.



واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

محال الملابس

محال الملابس

محال الملابس

محال الملابس