بدء توافد المواطنين على كورنيش النيل احتفالا بعيد الفطر (صور)

على مدار الساعات القليلة الماضية، أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن يوم الخميس المتمم لشهر رمضان المبارك، والجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتعتبر وقفة عيد الفطر تحديدًا الساعات التي تسبق صلاة العيد موعدًا للمحتفلين لقضاء وقت للترفيه والتنزهه.

وخلال الساعات القليلة الماضية، شهد الكورنيش وكوبري قصر النيل هدوء وخلو من المحتفلين بعد ساعات من إعلان رؤية عيد الفطر المبارك، إلا أنه بعد مرور نصف الليل بدأ العديد من المواطنين على التوافد بكورنيش النيل وكوبري قصر النيل.

وتوافد عشرات المواطنين على كورنيش النيل وكوبري قصر لبدء احتفالات وقفة عيد الفطر المبارك، من خلال الاستمتاع بالأجواء النيلية والرحلات النيلية والتقاط بعض الصور التذكارية احتفالًا بعيد الفطر المبارك.

ويعتبر كوبري قصر النيل وكورنيش النيل أكثر الأماكن التي يقبل عليها المواطنين وقبلة المحتفلين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، خاصة وأنها غير مكلفة ماديًا ومتوفر بها جميع وسائل التنزهه والترفيه.

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق العشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وثبوتِ رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الجمعة الموافق الواحد والعشرين من شهر أبريل لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا، وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومتمنيًا له دوام الصحة والعافية، كما قدمُ خالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان.

توافد المواطنين

توافد المواطنين

توافد المواطنين

توافد المواطنين

توافد المواطنين