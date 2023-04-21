الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

إيمان كريم تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قدمت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجموع المصريين والأمتين العربية والإسلامية وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأعربت المشرف العام على المجلس، في تهنئتها عن خالص وصادق امنياتها بدوام موفور الصحة والسعادة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن تنعم مصرنا الحبيبة دوما بالأمن والآمان، سائلة المولى عز وجل أن يجعله عيد بركة وسعادة عليه وعلى جميع المصريين، وأن يعيد أيام العيد بالخير والنصر على مصرنا الحبيبة.

وتنتهز الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس، هذه المناسبة لتؤكد وتشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهودات المستمرة والعظيمة التي يحظى بها الأشخاص ذوي الإعاقة في عهده على كافة المستويات، في ظل الجمهورية الجديدة التي بات فيها الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم وذويهم شركاء في تنمية وبناء الوطن.

الدكتورة إيمان كريم الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عيد الفطر المبارك الجمهورية الجديدة

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