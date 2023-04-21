الجمعة 21 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الكاتبة الباكستانية ملالا يوسفزاى الحائزة على نوبل تعلن عن كتابتها لعمل جديد

ملالا يوسفزاي
ملالا يوسفزاي

أعلنت الكاتبة الباكستانية والحائزة على جائزة نوبل للسلام ملالا يوسفزاي عن عملها على كتاب جديد، وذلك في حسابها على تويتر، فيما لم تكشف بعد عن عنوان أو تاريخ إصدار كتابها المقبل. 

 

كتبت يوسفزاي في وقت سابق مذكراتها الأكثر مبيعًا "أنا ملالا: قصة الفتاة التي ناضلت دفاعًا عن حق التعليم وحاول طالبان قتلي"، والتي نُشرت في عام 2013. وبعد ذلك بعام، حصلت على جائزة نوبل للسلام عندما كانت بعمر السابعة عشر فقط.

 

عُرفت يوسفزاي بمناصرتها ودعمها لتعليم النساء والفتيات.  وبعد أن مر عقد من الزمان منذ نشر كتابها الأول، تخرجت من جامعة أكسفورد وتزوجت من آسر مالك الذي يعمل مع مجلس الكريكيت الباكستاني. 

 

عمل جديد

في تغريدة لها مؤخرًا قالت: "يسعدني أن أعلن أنني أعمل على كتابي المقبل، لقد اتسمت السنوات القليلة الماضية من حياتي بتحول غير عادي؛ العثور على الاستقلال والشراكة وفي النهاية نفسي، هذا هو كتابي الأكثر ذاتية حتى الآن، وآمل أن يجد القراء التقدير والطمأنينة والبصيرة في قصتي".

 

وفقًا للناشر، فإن كتاب يوسفزاي المقبل هو قصة عن الهوية وبلوغ سن الرشد، كما تم التخطيط لإصدار نسخ للقراء الصغار وكتب مصورة.

 

سفيرة السلام

حظيت ملالا بالعديد من الجوائز؛ إذ نالت في ديسمبر 2014 جائزة نوبل للسلام لنضالها من أجل تعليم الفتيات وحقوق الأطفال، بالمشاركة مع الهندي كايلاش ستيارثي، لتكون أصغر فائزة بالجائزة. 

 

فضلًا عن جائزة نوبل، فقد نالت ملالا جائزة "السلام الدولية للأطفال" لعام 2013، وجائزة "آنا بوليتكوفسكايا" التي تمنحها منظمة "راو إن ور" البريطانية، بالإضافة إلى إطلاق وكالة ناسا اسمها على كويكب جديد يقع بين المريخ والمشترى، وقد عينت ملالا في إبريل 2017 سفيرة أممية للسلام تشجيعًا لتعليم الفتيات. 

ملالا يوسفزاي كتاب أنا ملالا جائزة نوبل للسلام سفيرة السلام جائزة آنا بوليتكوفسكايا

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