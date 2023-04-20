القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو فى الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الفودو، قبل ترويجهاعلى عملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كانت قد ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة،تفيد بقيام عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازته كمية منها لترويجها بين عملائه بعدة مناطق في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الفودو، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه.

واقر المتهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليه بتحويل مسكنه إلى مخزن للمواد المخدرة، تمهيدا للتواصل مع عملائه وترويجها بينهم، بعدة مناطق في الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالة المتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.