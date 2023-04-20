الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وسائل إعلام: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على طرفى النزاع فى السودان

النزاع فى السودان
النزاع فى السودان

أفادت صحيفة فورين بوليسي نقلا عن مصادر مطلعة بأن الإدارة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات على طرفي النزاع في السودان.
 

وتشير المصادر إلى أن العقوبات التي لم ينجز إعدادها بعد، ستطال مسؤولين في القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على حد سواء.

 

وفي الوقت ذاته، أعرب مسؤولون أمريكيون عن مخاوفهم من أن العقوبات لن تكون كافية وتأتي متأخ

 

وتعليقا على الموضوع، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: "بشكل عام نحن لا نعلن مسبقا عن العقوبات المحتملة. وندرس جميع الخيارات المتاحة لنا، ونسعى للعمل مع شركائنا لضمان رد منسق ومناسب حيثما كان ممكنا".

 

وتشير الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تتعرض لانتقادات نشطاء سودانيين ومنظمات حقوق الإنسان لعدم فرضها العقوبات على القيادة العسكرية السودانية على خلفية سقوط ضحايا بين المتظاهرين في 2019 وحل الحكومة المدنية في 2021.

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وسائل إعلام: واشنطن تستعد لفرض عقوبات على طرفى النزاع فى السودان

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