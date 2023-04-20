الخميس 20 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة ٨ مسلسل حرب.. الظافر يتفاجأ: "مفيش تمويل للجماعة"

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت أحداث الحلقة ٨ من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا، والفنان محمد فراج، عن هدف الإرهابي الظافر وهو القيام بعملية كبيرة تعادل هجوم ١١سبتمبر، ولكنه تفاجأ بأنه لا يوجد تمويل خارجي الذي من المعتاد أن تحصل عليه الجماعة لكي تشتري به الأسلحة والذخيرة.

مسلسل حرب الحلقة 8

وانزعج الظافر الذي يقوم بدوره الفنان أحمد السقا بسبب عدم وجود هذا التمويل، ما جعله يفكر في وسيلة أخرى للحصول على المال، وهي القيام بعمليات إرهابية صغيرة تستهدف أماكن محدودة، ومن ثم الحصول عن طريق القيام بها على بعض الأموال بهدف التجهيز للعمليات الكبرى.

وقد دار هذا الحوار مع الظافر وأحد معاونيه، بعد أن قام الأخير تنفيذًا لأوامر الظافر بحبس مهندس الصواريخ "زياد" بعد تصنيعه ٣ صواريخ لهما وخيانته لصديقه الضابط عمر.

وحبس الظافر مهندس الصواريخ والإبلاغ عنه للشرطة بهدف جعله طعمًا لهم ومن أجل التخلص منه بعد تنفيذ مهمته.

واستطاعت بالفعل الشرطة الوصول للمهندس زياد الذي فوجئ بنفسه حبيسًا، كذلك فوجئ الضابط عمر عندما وجد صديقه منذ الصغر خائنًا ويسير في هذا التيار الإرهابي، ما جعله من هول صدمته في صديقه يصفع زياد قلمًا عنيفًا على وجهه.

 وكانت حلقة أمس انتهت بحصول الإرهابي الظافر على ٣ صواريخ استعدادًا لمهاجمة قوات الأمن الوطني بها، وقد استطاع توفير هذه الصواريخ عن طريق تعاونه مع زياد مهندس الصواريخ الصديق الخائن للضابط عمر.

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ومسلسل حرب من بطولة عدد من الفنانين وهم أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد آخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

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