مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتوك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل الحسينية بمحافظة الشرقية.



وتبين حدوث إصابة المصابين الأربعة ووفاة الخامس إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل توك توك في طريق حنانة بالقرب من مدخل مركز الحسينية.

جرى رفع آثار الحادث ونقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى الحسينية المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف الينابة العامة، التي صرحت بالدفن.