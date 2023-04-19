الأربعاء 19 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

الحلقة 7 من مسلسل حرب.. “الأمن الوطنى” يحاول تتبع مكان “الظافر”

مسلسل حرب
مسلسل حرب

كشفت الحلقة ٧ من مسلسل حرب بطولة الفنان أحمد السقا والفنان محمد فراج، عن أن تليفون الإرهابي المعتصم كان سببًا في كشف  محيط تواجد الإرهابي عثمان"الظافر"، وكذلك إنقاذ الضابط عمر من موت محقق.

وبكشف قوات الأمن على تليفون الإرهابي معتصم الذي ألقى بنفسه من سلم عمارته خوفًا من الضابط عمر، تبين للشرطة أن هناك رقمًا كان هو أكثر الأرقام التي تم التواصل معها، وهو ما يجعل من التفسير المنطقي أن هذا الرقم هو رقم الإرهابي الظافر.

وبطلب الضابط عمر تتبع مكان تواجد هذا الرقم، تبين أنه موجود بمحيط منطقة مصر الجديدة، وهي ذات المنطقة التي كان يقف فيها مستعدًا للدخول إلى سيارته.

وبحسّ الضابط الأمني ينظر إلى السيارة  قبل أن يدخلها وهو على بعد خطوات منها، ليفاجئ بانفجارها فيسقط مصابًا ببعض الإصابات الطفيفة.      

وكان قد ألقى الشاب التكفيري معتصم نفسه من أعلى سلم العمارة التي يقطن بها ليسقط قتيلًا على الفور، وذلك عندما ذهب الضابط إلى منزله واستقبله والده وشقيقته الذان حاولا في البداية التستر عليه والإنكار أمام الضابط أنهم يعرفون مكانه.  
 مسلسل حرب هو من بطولة عدد من الفنانين، وهم: أحمد السقا ومحمد فراج، وكذلك الفنانين أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، وسارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج أحمد نادر جلال، كما يشارك عدد اخر من الفنانين كضيوف شرف في المسلسل مثل الفنان محمود البزاوي والفنانة حنان سليمان، والفنان الشحات مبروك.

ويقدم المسلسل سلسلة من مطاردات الشرطة وقوات الأمن الوطني للجماعة التكفيرية وأتباعها، وذلك على مدار ١٠ حلقات فقط، وهو يبث من خلال  شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءًا، أما موعد الإعادة الأولى فهو في الساعة الثالثة والربع مساءًا، بينما تكون الإعادة الثانية في الساعة الثالثة والربع عصرًا.

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