الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

منها تعزيز الإبداع.. 8 نصائح للآباء ليستفيد أطفالك من العطلة الصيفية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

خلال العطلات الصيفية ، يتساءل جميع الآباء عن كيفية جعل إجازات أطفالهم مثمرة بقدر الإمكان،  مع القليل من التخطيط والإبداع ، يمكنك مساعدة أطفالك على صقل مهاراتهم واكتشاف اهتمامات جديدة والاستمتاع في نفس الوقت.  

 1- تحديد الأهداف وتجربة أنشطة

يمكنك تشجيعهم على تحديد الأهداف وتجربة أنشطة جديدة وتعزيز المهارات المهمة، من خلال تزويدهم بمجموعة متنوعة من الخبرات  يمكنك مساعدتهم على التطور ليصبحوا أفرادًا واثقين من أنفسهم. 

2- تعزيز الإبداع

 الإبداع مهارة قيمة يمكن تطويرها من خلال أنشطة مختلفة ، مثل الرسم أو الرسم أو الكتابة أو عزف الموسيقى، زود أطفالك بالأدوات والموارد اللازمة لاستكشاف الجانب الإبداعي لديهم. 

 3- ساعدهم على وضع أهداف واضحة

قبل بدء العطلة الصيفية ، اجلس مع أطفالك وتحدث عما يريدون تحقيقه خلال إجازتهم.  ساعدهم على وضع أهداف محددة وقابلة للقياس وواقعية تتحداهم بها ولكنها قابلة للتحقيق أيضًا. 

4- التسجيل في الفصول الصيفية

 تقدم العديد من المدارس والمراكز المجتمعية فصولًا صيفية في مجموعة متنوعة من المواد ، من الترميز والروبوتات إلى الفن والموسيقى، يمكن أن يساعد تسجيل أطفالك في فصل أو فصلين من هذه الصفوف على تعلم مهارات جديدة والتعرف على أصدقاء جدد. 

5- انضم إلى معسكر صيفي

 توفر المعسكرات الصيفية فرصة رائعة للأطفال لتجربة أنشطة جديدة وتطوير مهارات العمل الجماعي والقيادة وصنع ذكريات تدوم مدى الحياة،  ابحث عن المعسكرات التي تتوافق مع اهتمامات طفلك وشخصيته ، وتأكد من الاستفسار عن تدابير السلامة الخاصة بهم. 

6- تشجيع النشاط البدني

 الصيف هو وقت رائع للخروج والنشاط.  شجع أطفالك على الانخراط في الأنشطة البدنية ، مثل السباحة وركوب الدراجات أو ممارسة الرياضة ، لتحسين صحتهم البدنية ورفاههم بشكل عام. (Pexels)

7- تعريفهم بالتطوع ومساعدتهم عليه

 يعد التطوع طريقة رائعة للأطفال لرد الجميل لمجتمعهم وتنمية التعاطف والرحمة والتعرف على القضايا الاجتماعية.  ابحث عن فرص في بنوك الطعام المحلية أو ملاجئ الحيوانات أو المنظمات الخيرية.

8- ضع حدودًا للتكنولوجيا

 على الرغم من أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة رائعة للتعلم ، إلا أنها يمكن أن تكون مسببة للإدمان وضارة بالصحة العقلية والجسدية للأطفال، ضع حدودًا لوقت الشاشة وشجع أطفالك على الانخراط في أنشطة غير متصلة بالإنترنت ، مثل لعب ألعاب الطاولة أو المشي في الطبيعة. 

 

العطلات الصيفية كيفية جعل إجازات أطفالهم مثمرة بقدر الإمكان تعزيز الإبداع خلال أنشطة مختلفة مجموعة متنوعة من الخبرات

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