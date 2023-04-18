مظاهرات حاشدة فى فرنسا اعتراضاً على تنفيذ قانون التقاعد

حشد عدد من السكان في فرنسا مظاهرات خلال كلمة ألقاها الرئيس إيمانويل ماكرون، وقاموا بضرب الملاعق في الأواني، معربين عن عدم رضاهم عن قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي وقعه ماكرون.

ووفق وكالة فرانس برس الاخبارية، فقد اجتمع الفرنسيون أمام مبنى البلدية في العاصمة باريس، وقاموا بقرع الملاعق بالأواني، معربين عن عدم رضاهم بقرارات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ودخول قانون التقاعد حيز التنفيذ في الخريف المقبل.

جاء ذلك في إشارة عن عدم رضاهم على خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون لتوضيحات حول الحاجة إلى اعتماد متسرع لإصلاح نظام التقاعد، ويعتقد المتظاهرون أن الحوار مع الرئيس لم يعد ممكنا.

قرع الأواني

وبحسب الوكالة الاخبارية، جرى "قرع الأواني" في ليون وليل ونانت ورين وروين وباريس.

وفي الوقت نفسه، في مرسيليا وديجون، حظرت المحافظات المحلية المظاهرات بالأواني أثناء الخطاب الرئاسي وهددت المشاركين بغرامات مالية كبيرة.

وقالت مديرية شرطة "بوش دو رون" في جنوب البلاد وعاصمتها مرسيليا في بيان: "سيتم تغريم أي شخص يشارك بمبلغ 135 يورو وسيواجه المنظم محاكمة جنائية، وبعد "قرع الأواني" بدأ المتظاهرون العدوانيون في مدن مختلفة بافتعال أعمال شغب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة الجمهورية في باريس بعد خطاب ماكرون المتلفز.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الإثنين، عن أن قانون التقاعدي سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المقبل، وهو القانون الذي أثار الكثير من الجدل والاحتجاجات بين الفرنسيين.

وفي خطاب موجه للمواطنين، قال ماكرون إن التغيرات التي ينص عليها القانون ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من هذا الخريف، لافتا الى أن الإصلاح كان ضروريا، مشيرًا إلى أنه "سيساعد في ضمان المعاش التقاعدي للجميع، وتوفير المزيد من الخير للدولة".



وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول الإصلاح التقاعدي، قائلا إنه "على الرغم من الأشهر من التنسيق لم يتم التوصل إلى التوافق، وأنا آسف لذلك. وعلينا أخذ العبرة من ذلك".