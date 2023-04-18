ملخص أحداث الحلقة 26 من مسلسل حضرة العمدة وأبرز قضاياه

شهدت أحداث مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 قضايا مهمة من ضمنهم المستريحين وغسيل الأموال والهجرة غير الشرعية، حيث جمع مشهد بين العمدة صفية "روبي"، والعميد صلاح الدين الذي يجسد دورة الفنان "شادي مقار".

وسلطت روبي الضوء عن مشكلة وقضايا المستريحين، الذين يجمعون الأموال من أهالي القرية، بهدف النصب عليهم، مع رئيس المباحث من ضمنهم "وفاء عامر".

وقامت وفاء عامر بإقناع زوجها محجوب في المسلسل إنها تدفن بعض الأموال التي تكسبها من تجارة السلاح وغسيل الأموال في أحد المقابر فذهب برفقتها حتي يقوم بالبحث عن الأموال لأنها ترديهم، لكن لم يجد شيئا وقامت بغلق باب المدفن عليه وذهب إلى زوجته إلى المنزل للبحث عن ابنه.



وحدث صدام جديد بين “إدوارد” وأشقائه حسام داغر "صلاح" وبسمة "كابر"، وذلك بعد تسليم “صلاح” لفيديوهات الجريمة والتي تدين شقيقهم سامر في قتل “سلمي”، وهو ما أثار غضب شقيقهم الأكبر “دياب” واعترافات كابر ضد سامر خلال جلسة المحكمة بأقوال تدينة في قضية سلمي.



يذكر أن شارك عدد كبير من في مسلسل حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي من ضمنهم الفنانة بسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة من المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب وعدد كبير من النجوم الصاعدين ذات وجه جديد علي شاشة التليفزيون المصري.