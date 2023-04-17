الثلاثاء 18 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وكالة أنباء تونس: القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى

راشد الغنوشى
راشد الغنوشى

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية، قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشى مساء اليوم، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

وأفاد المصدر المسئول بالداخلية التونسية فى تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء اليوم الاثنين- أن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المسؤول الأمنى، أن الغنوشى سيبقى على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

ومن جانبها.. قالت حركة النهضة فى بلاغ صادر عنها أن قوة أمنية "قامت مساء اليوم بمداهمة منزل راشد الغنوشى رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة".

ونددت الحركة بما اسمته "التطور الخطير وطالبت بإطلاق سراح راشد الغنوشى فورا".

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