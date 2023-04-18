الثلاثاء 18 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. مناقشة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

حضرة العمدة
حضرة العمدة

ناقش مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 تسليط الأضواء علي الهجرة الغير شرعية، الذي يعمل بها منصور شقيق شلباية ومحاولة إقناعة للفنان الصاعد أحمد صبري نجل عتمان شيحة بعد أن رفض والدة عدة مرات أن يسافر بهدف العمل وتجميع الأموال.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 

وشهد مشهد في الحلقة 26 بمحاولة إقناع منصور لشقيث سلمي التي قتلت علي يد سامر ضرغام وأنه لا يريد الهجرة بعد أن يحكم علي نجل ضرغام ولكنه أقنعة منصور بأنه يسافر إلي ليبيا خاصة بعد أن ذهب له عدة مرات وأنه تعاطف مع بعد موت شقيقتة.

واقتنع أحمد صبري بالذهاب إلي ليبيا عن طريق البحر وأن سوف يتحرك من ميكروباص أمام تل شبورة وبعدها سوف يقابله رجالة منصورة للذهاب عن طريق البحر، وانتهت الحلقة علي ذهاب منصور ولكنه هل يوافق علي الهجرة أم يرجع الي منزله خوفاً علي والده خاصة بعد أن تردد.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26| شيرى أشرف سر شهادة «كابر» ضد «سامر» في المحكمة


وشهدت بداية حلقات مسلسل حضرة غرق مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، وأصاب منصور بحالة ذعر وخوف بعدما عرف أن هناك واحدا من القتلة من أبناء تل شبورة ولكن لم يتوب عن تلك الجريمة ويعود إليها مرة أخرى.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

وشهدت حلقات مسلسل حضرة العمدة الكثير من الأحداث والقضايا التي يواجهها المجتمع مثل الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر وختان الإناث والتطرف الديني تمكين المرأة، واللجان الإلكترونية وتأثيرها على إثارة الفتن بين المواطنين، والإبتزاز الإلكتروني وزواج القاصرات وتجارة المخدرات وغيرها من القضايا المهمة.


أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من  بطولة الفنانة روبي، سميحة أيوب ، بسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

اقرأ أيضاً

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. فيديوهات جريمة "سامر" تُثير أزمة بين إدوارد وأشقائه

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 26 مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 مسلسل حضرة العمدة الحلقة السادسة والعشرون مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

كم عدد ركعات صلاة التسابيح وكيفية أدائها؟.. أمين الفتوى يجيب

الحلقة 6 مسلسل حرب.. الضابط يتأثر بالشهيد "عسكر" ويخشى على أسرته

كشف غموض العثور على جثة شاب في ترعة بأطفيح

صلاة تفعلها في العمر مرة واحدة وتغفر بها الذنوب.. أمين الفتوى يوضح

الصين تؤكد دعمها للقضية الفلسطينية وإقامة دولة وفق مبدأ حل الدولتين

غرق طفلة داخل بئر مياه فى مدينة برانى بمطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

شم النسيم.. والقيامة!!

لواء.حمدى البطران

رجال حول السادات [2]

محمد رفعت

"حرب" المتحدة !

حسين دعسة

العنصرية اليهودية تعترف بأنها مؤسفة!

ماجد حبته

استراتيجية التنمية الصناعية

وائل لطفي

الإمام الشافعى

عبدالوهاب داود

«عطر امرأة».. أن ترفض فيلمًا فيأتيك بالأوسكار

إسراء شوقي

لعبة الكبار تعيد صياغة المجتمع الدولي .. كيف يتأثر المشهد الليبي؟

صور

الدورات الرمضانيه فى الريف

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

محطة تل أبيب

المزيد

جبهة النضال الفلسطينية تدعو لتدويل قضية الأسرى لتشكيل رأى عام ضاغط لمساندتهم

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟