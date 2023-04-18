مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26.. مناقشة الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر

ناقش مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26 تسليط الأضواء علي الهجرة الغير شرعية، الذي يعمل بها منصور شقيق شلباية ومحاولة إقناعة للفنان الصاعد أحمد صبري نجل عتمان شيحة بعد أن رفض والدة عدة مرات أن يسافر بهدف العمل وتجميع الأموال.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 26

وشهد مشهد في الحلقة 26 بمحاولة إقناع منصور لشقيث سلمي التي قتلت علي يد سامر ضرغام وأنه لا يريد الهجرة بعد أن يحكم علي نجل ضرغام ولكنه أقنعة منصور بأنه يسافر إلي ليبيا خاصة بعد أن ذهب له عدة مرات وأنه تعاطف مع بعد موت شقيقتة.

واقتنع أحمد صبري بالذهاب إلي ليبيا عن طريق البحر وأن سوف يتحرك من ميكروباص أمام تل شبورة وبعدها سوف يقابله رجالة منصورة للذهاب عن طريق البحر، وانتهت الحلقة علي ذهاب منصور ولكنه هل يوافق علي الهجرة أم يرجع الي منزله خوفاً علي والده خاصة بعد أن تردد.



وشهدت بداية حلقات مسلسل حضرة غرق مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية، وأصاب منصور بحالة ذعر وخوف بعدما عرف أن هناك واحدا من القتلة من أبناء تل شبورة ولكن لم يتوب عن تلك الجريمة ويعود إليها مرة أخرى.

أحداث مسلسل حضرة العمدة

وشهدت حلقات مسلسل حضرة العمدة الكثير من الأحداث والقضايا التي يواجهها المجتمع مثل الهجرة الغير شرعية والإتجار بالبشر وختان الإناث والتطرف الديني تمكين المرأة، واللجان الإلكترونية وتأثيرها على إثارة الفتن بين المواطنين، والإبتزاز الإلكتروني وزواج القاصرات وتجارة المخدرات وغيرها من القضايا المهمة.



أبطال مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة من بطولة الفنانة روبي، سميحة أيوب ، بسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.