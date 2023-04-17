أنا والقناع| شيرين رضا عن صداقة الرجل والمرأة: "ببقى على راحتي"

وجهت الإعلامية منى عبدالوهاب، سؤال للفنانة شيرين رضا، وهو: "هل حياة شيرين رضا سماء صافية، أم برق ورعد؟"، لترد شيرين رضا: "لا أحب أن تكون سماء صافية بشكل دائم، هزهق طبعًا، لازم تبقة شوية فوق وشوية تحت".

وأضافت شيرين رضا خلال لقاءها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية الحياة، الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، أن صداقة المرأة للرجل هي صداقة مهمة مثل صداقة المرأة للمرأة، لافتة إلى أنه لا يجب أن تستقل المرأة بصداقة الرجل، معقبة: "صداقتي مع أصدقائي الرجال منذ صغري، وهما اللي فضلوا معايا، فببقى على راحتي معاهم".

وعن شعورها عندما تصرح تصريح معين ويتم مهاجمتها من الكثيرين ، قالت: "مش عايزين يفهموا، عايزين يشتمرا، ودي أسهل حاجة، إنك تنتقدي وتشتمي من لا يشبهك، لكن مفيش حد حاول يفهم ولا يسمع".

