مسلسل رسالة الإمام الحلقة الـ26.."الشافعى": وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم

بأبيات شعر للإمام الشافعي ينشدها الفنان خالد النبوي في مطلع أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، الذي يتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26

في بداية مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26، اعتاد الفنان خالد النبوي على بدء الحلقات بإنشاد بعض من أبيات الإمام الشافعي، التي جمعت في ديوان له، وأطلق عليها "ديوان الشافعي"، وحرص "النبوي" منذ بداية المسلسل على بدء الحلقات بإدلاء بعض من أشعار الإمام الشافعي وحكمه المتوارثة والخالدة، والتي يتم توارثها وترديدها حتى يومنا هذا؛ وأنشد يقول:

إِذا اِصفَرَّ لَونُ المَرءِ وَاِبيَضَّ شَعرُهُ

تَنَغَّصَ مِن أَيّامِهِ مُستَطابُها

فَدَع عَنكَ سَوآتِ الأُمورِ فَإِنَّها

حَرامٌ عَلى نَفسِ التَقيِّ اِرتِكابُها

وَأَدِّ زَكاةَ الجاهِ وَاِعلَم بِأَنَّها

كَمِثلِ زَكاةِ المالِ تَمَّ نِصابُها

وَأَحسِن إِلى الأَحرارِ تَملِك رِقابَهُم

فَخَيرُ تِجاراتِ الكِرامِ اِكتِسابُها

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 26

وتلقى أحداث المسلسل تداولا كبيرا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فور عرض الحلقة، إذ يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

قصة مسلسل الإمام الشافعي

تدور أحداث مسلسل رسالة الإمام، الذي يتناول سيرة الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، في وقت كانت تشهد فيه مصر صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، إذ يصل إليها الإمام الشافعي، ليسهم تواجده وشخصيته وعلمه في تخطي مصر تلك العقبات، إضافة إلى إلى عادة الإمام استكشاف حياته وماضيه.