أحمد الطلحي: الاعتذار شيمة عظيمة ويبعدك عن النار (فيديو)

دعا الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، لعدم التكبر عن الاعتذار، قائلا إن الاعتذار يمحو الذنب، والاعتذار شيمة عظيمة، ومع الاعتراف بالخطأ يعد من أسمى الآداب الإسلامية.

وأضاف خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الإثنين، أن الاعتذار يبعد الإنسان عن النار لبعده عن التكبر والاستكبار، والإنسان المتواضع يدرك أن الاعتراف بالخطأ لن ينقص من مكانته، وهو أطيب للقلب، موضحًا أن الاعتذار قد لا يكون لارتكاب ذنب أو خطأ وإنما لتوضيح موقف.

وأردف الطلحي: "رضوان ربي على كل من اعتذر ولم يجد في نفسه كبرا أو استكبار، الاعتذار يمحو الذنب، وعلى والمسلم يقبل عذر من اعتذر، فالاعتذار تواضع، وقبوله تواضع، الله يحب المتواضعين" ، مشيرًا إلى حديث الرسول (ص) إياك وما يعتذر منه، وحديث "كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون".

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