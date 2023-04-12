أحمد الطلحي: إماطة الأذى عن الطريق أحد أبواب الصدقة (فيديو)

قال الداعية الإسلامي الشيخ أحمد الطلحي، إن سيّدنا ﷺ رغب في إماطة الأذى عن الطريق، وحث على ذلك، وبين فضلها ، لافتا إلى أن إماطة الأذى عن الطريق تشمل إزالة كل ما هو مؤذي عن طريق المارة؛ مثل الحجارة الكبيرة، أو الأشواك، أو الأشجار المقطوعة وغير ذلك من الأمور المؤذية، وهو من السنن المستحب للمؤمن أن يفعلها، وفي بعض الحالات تصبح واجبة؛ مثل إغلاق حفرة كبيرة في الطريق حتى لا يقع فيها الناس وتودي بحياتهم.

وتابع “الطلحي” خلال حلقة برنامج "يومك فى رمضان"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "قال ﷺ يُمِيطُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَة، عدَّ رسول الله ﷺ إزالة الأذى عن طريق الناس أحد أبواب الصدقة؛ وذلك لأنَّ الصدقة فيها منفعة وخير للمُتصدَّق عليه، كما في إزالة الأذى عن الطريق نفعٌ وخير للآخرين، فكأنَّ الشخص الذي أزال الأذى عن الطريق قد تصدَّق على إخوانه المسلمين بأن أمن لهم سلامتهم، وهكذا يأخذ أجر الصدقة".

واستكمل الطلحي: "إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شُعب الإيمان والتي يُجزى فاعلها بالأجر العظيم عند الله فقد عدَّه ﷺ من الأمور التي توجب رحمة الله ومغفرته للذنوب، إلا أنَّ عدم فعله لا يُنقص من إيمان الشخص لأنَّه ليس من الواجبات، يقول ﷺ الإِيمانُ بضْعٌ وسَبْعُونَ، أوْ بضْعٌ وسِتُّونَ شُعْبَةً، فأفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ أهمية إماطة الأذى عن الطريق تكمن في كونه أحد محاسن الأعمال التي ذكرها ﷺ فقال عُرِضَتْ عَلَيَّ أعْمالُ أُمَّتي حَسَنُها وسَيِّئُها، فَوَجَدْتُ في مَحاسِنِ أعْمالِها الأذَى يُماطُ عَنِ الطَّرِيقِ سبب في دخول الجنة أزالة الاذى عن طريق المسلمين إزالة أي شيء يؤذيهم ويُعيق مسيرهم ويجعله شاقًّا عليهم، مبتغيًا بذلك وجه الله فإنَّ له به حسنة، والحسنة تُدخل المؤمن الجنة، قال ﷺ (من رفع حجرًا من الطريقِ كُتبتْ له حسنةٌ ومن كانت له حسنةٌ دخل الجنَّةَ)".

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