داعية إسلامى: الصيام تدريب للنفس على التقوى ويعالج مرض الشهوة والكذب

كشف الداعية الإسلامي الشيخ جابر بغدادي، عن فضل شهر رمضان، والتدبر فيه وما يمثله من حرية في عبادة الله، والمعنى الشرعي للصيام.

فضل رمضان

وقال خلال حلقة برنامج "حى على الوداد"، المذاع على فضائية "الناس"، إن هناك أحاديث فى صحيح البخارى، تحدثنا عن فضل رمضان، حيث قال النبى صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".

وتابع أن شرط المغفرة مرتبط بالإيمان والاحتساب، مشيرًا إلى أن الصيام معناه الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، من طلوع الفجر وحتى المغرب، وهذا تعريف العباد، أما قول العشاق فيه فقالوا إنه حرية في عبودية، عن كل قول وفعل وحركة وسكون ليست لله، فالصيام يجعلك حرًا فى عبوديتك لله، ويحرر الإنسان من شهوة البطن والفرج، وتدريب النفس على التقوى.

وتابع أن الصيام علاج لمن يعاني من مرض الكذب أو التدخين وهو حرية في عبودية الله.