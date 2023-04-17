طرح البوستر الدعائي لفيلم "شوجر دادي" والعرض بالسينمات 24 مايو

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “شوجر دادي” البوستر الدعائي للعمل تمهيدا لطرحه للجمهور بدور العرض السينمائية خلال الأسابيع المقبلة.

تستقبل دور العرض السينمائية فيلم “شوجر دادي” يوم 24 مايو المقبل، وظهر على البوستر الدعائي أبطال الفيلم وهم كل من: النجم بيومي فؤاد، والنجمة ليلى علوي، وحمدي الميرغني، وتامر هجرس، ومحمد محمود وغيرهم.

وكانت شركة سينرجي فيلمز طرحت الأشهر الماضية البرومو التشويقي لفيلم “شوجر دادي” والذي يعتبر الجزء الثاني لفيلم “ماما حامل” بطولة ليلى علوي وبيومي فؤاد بعدما حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت عرضه وسيطرت على البرومو الأجواء الصيفية المبهجة.

"آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم شوجر دادي بصوت نانسي عجرم

وانتهت النجمة اللبنانية نانسي عجرم الفترة الماضية من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" والتي تحمل اسم “اخر اصدار" وتعتبر هذه الأغنية الأولى لنانسي عجرم في السينما المصرية.

وتعاونت نانسي عجرم في الأغنية الدعائية لفيلم “شوجر دادي” مع كل من الشاعر الغنائي عمرو المصري والملحن الموسيقي عمرو الشاذلي والموزع الموسيقي عمرو الخضري.

قصة وأحداث فيلم شوجر دادي

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وحياة أسرته رأساً على عقب.

أبطال وصناع فيلم شوجر دادي

الفيلم هو التعاون الثاني بين ليلى علوي وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، بعد تجربتهم السينمائية الأولى من خلال فيلم ماما حامل (2021)، الذي حقق نجاحاً في مصر والعالم العربي، ويشاركهم بطولة الفيلم تامر هجرس، محمد محمود، مصطفى غريب، مي الغيطي، جوهرة، وفرح الزاهد.

ويشهد الفيلم أول تجربة تمثيل حقيقية للراقصة جوهرة وبشكل مختلف عن دور الراقصة التقليدية وعودة تامر هجرس إلى شاشة السينما بعد غياب 5 سنوات.