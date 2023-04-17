خالد جلال ناعيًا زوسر مرزوق: فقدنا واحد من أهم مصممى الديكور

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، القائم بأعمال البيت الفني للمسرح، مهندس الديكور الفنان زوسر مرزوق الذى رحل عن عالمنا اليوم في عمر 80 عامًا.

قال جلال، إننا فقدنا اليوم واحدًا من أهم مصممى الديكور فى مصر، له بصماته المميزة بالعديد من أشهر المسرحيات فى تاريخ المسرح، إضافة إلى تصميماته فى عدد من مسارح الدولة، رحم الله الفنان زوسر مرزوق وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ويشار إلى أن زوسر تخرج فى قسم الخزف بكلية الفنون التطبيقية 1964، وحصل على دبلوم الدراسات العليا قسم الديكور باكاديمية الفنون 1972، صمم أول موسوعة أزياء شخصية منذ عهد الفراعنة حتى ثورة يوليو، صمم قاعة مسرح الغد لتتكيف مع طبيعة العروض، صمم ونحت تمثال الأمومة بهيئة الأمم المتحدة بنيويورك، صمم تمثال دنشواى بمحافظة المنوفية، صمم تمثال نجيب محفوظ بإتحاد الكتاب.

فاز مهندس الديكور زوسر مرزوق بجائزة وزارة التعليم العالى عام 1963 جائزة الفنانين الشباب عام 1968 وسام الجمهورية من الطبقة الأولى 1985 جائزة بينالى الإسكندرية 1974، جائزة بينالى فينسيا 1978، كما كرم من المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية عام 2015.