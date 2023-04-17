فاو: النظم الزراعية والغذائية من أهم القطاعات التي توفر عمل للنساء

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إن النظم الزراعية والغذائية تعد من أهم القطاعات التي توفر فرص عمل للنساء على المستوى العالمي، حيث تشكل مصدرًا أهم لسبل كسب عيش النساء مقارنة بالرجال في العديد من البلدان. وبالتالي، فإن تمكين النساء وسد الفجوات بين الجنسين في النظم الزراعية والغذائية يؤديان إلى تعزيز رفاه النساء وأسرهن، والحد من الجوع، وزيادة الدخل، وتحسين القدرة على الصمود.

وأطلقت "فاو"، تقريرا شاملا خلال أبريل الجاري، عن وضع النساء في النظم الزراعية والغذائية. ويتناول بالتحليل الأسباب المتعددة لانعدام المساواة التي تقيد مشاركتهن ورفاههن وتمكينهن؛ ويتناول السياسات والنهج التي دعمت المساواة بين الجنسين وتمكين النساء؛ حيث يعرض التقرير صورة مفصلة عن كيفية مشاركة النساء على قدم من المساواة في النظم الزراعية والغذائية تغيير النتائج الفردية والعالمية.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أنه بالرغم من أهمية النظم الزراعية والغذائية بالنسبة إلى سبل كسب عيش النساء ورفاه أسرهن، فإن أدوار النساء تميل إلى أن تكون مهمشة ومن المرجح أن تكون ظروف عملهن أسوأ من ظروف عمل الرجال - أي أنها تكون غير منتظمة، وغير رسمية، وبدوام جزئي، وتتطلب مهارات متدنية، وكثيفة العمالة، وهي بالتالي هشة.

وأوضحت المنظمة أن النساء تتحمل أيضا أعباء أكبر في مجال الرعاية غير مدفوعة الأجر، ما يحد من فرص حصولهن على التعليم والعمل. وينطبق ذلك على كل من النساء العاملات في الإنتاج الزراعي الأولي بأجور وإنتاجية أقل بشكل منهجي من أجور الرجال، والنساء العاملات في القطاعات غير الزراعية للنظم الزراعية والغذائية، حيث يعملن في الغالب في نقاط منخفضة القيمة. وقد لا يتم استبعاد النساء بشكل منهجي من سلاسل القيمة عالية القيمة والموجهة نحو التصدير أو من ريادة الأعمال في النظم الزراعية والغذائية، غير أن مشاركتهن عادة ما تكون مقيدة بالأعراف الاجتماعية التمييزية والعوائق التي تحول دون وصولهن إلى المعرفة والأصول والموارد والشبكات الاجتماعية.