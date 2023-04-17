عصام السقا: "جعفر العمدة" حقق نجاحًا كبيرًا.. وسعيد بالتعاون مع محمد سامى

قال الفنان عصام السقا: إن نجاح الموسم الأول من مسلسل "يحيى وكنوز" وضعنا في تحدٍ كبير ومجهود مضاعف في الموسم الحالي.

وأضاف "السقا"، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "دراما رمضان": "دخولنا في تصوير مسلسل جعفر العمدة في وجود الـ30 حلقة كاملين أعطى فرصة كبيرة للتحضير والمذاكرة للدور بشكل جيد".

وتابع: "سعيد بالتعاون مع المخرج محمد سامي، والشهادة واضحة على النجاح، وهو مخرج يعرف تفاصيل ما يريده المشاهد في الشارع والوطن العربي بشكل كبير، ويهتم بكل تفاصيل الممثل في العمل الفني".

وأشار إلى ضرورة تحضيره الجيد للأعمال المقبلة بعد النجاح الكبير لمسلسل "جعفر العمدة"، وأن خطواته المقبلة ستصبح معقدة جدًا، متابعًا: "لو الخطوة المقبلة مش بنفس التأثير ستنعكس على النجم أمام الجمهور".

ولفت إلى أن مسلسل "يحيى وكنوز" يبسط الحضارة المصرية بشكل كبير، وتمت الاستعانة بجزء كبير من مناهج الصف الرابع الابتدائي في أحداث المسلسل.

أدار الحوار خلال الصالون الإعلامية مي أنور، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فى الصالون كل من؛ المهندس حسام صالح، المدير التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتبة والناقدة علا الشافعي، مدير تحرير اليوم السابع، والمخرج خالد يوسف، والنائب نادر مصطفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والفنان عصام السقا، والمؤلف محمد عدلي.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تُبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم طرحها ضمن أجندة الحوار الوطني.