دعاء يوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023 مكتوب

ترديد دعاء الإفطار في رمضان من أهم الأوقات التي يهتم المسلمون بها فللصائم دعوة لا ترد كما جاءت بالأحاديث النبوية، والدعاء من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه لطلب خيري الدنيا والآخرة، وتعرض الدستور في التقرير التالي دعاء يوم السادس والعشرين من شهر رمضان مكتوب.

دعاء يوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه وسلم صلاه تحسن بها الأخلاق وتيسربها الأرزاق وتدفع بهاالمشاق وتملأ منها الآفاق وعلى ال وصحبه وسلم صلاه دائمه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاقي واسترنا بين يديك يا عزيز يا خلاق .

من دعاء يوم السادس والعشرين من شهر رمضان : اللهم اجعلنا من عبادك المتقين والمحسنين و الذاكرين و المستغفرين واعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اله و صحبه اجمعين تسليما كثيرا .

من دعاء يوم السادس والعشرين من شهر رمضان : رَبَّنَا فاغفر لَنَا ذنوبنا وَكَفِّرْ عنّا سيئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، نسألك يا الله في هذا اليوم العظيم اجعلنا أسعد خلقك بك وأقرب عبادك إليك اللهم اغفر لنا مامضى وأصلح لنا ما بقى واكتب لنا ومن نحبهم فيك رضاك وعفوك، ربنا أنت الميسر وأنت المسهل سهل أمورنا وحقق مطالبنا وَسخر لنا كل ما هو خير وادفع عنّا يارب كل شر، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، إليك توجهنا، ومن رحمتك سألنا، ولعفوك رجونا، فلا تطردنا خائبين، يا غافر الذنوب إذا أغلقت الأبواب .

دعاء الافطار 26 رمضان 2023

من دعاء الافطار 26 رمضان : اللهم إنا نسألك ببركة يومك العظيم يوم الجمعة غفران لكل ذنب وتفريجًا لكل هم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء ورزقا لكل محتاج برحمتك يا أرحم الراحمين.

من دعاء الافطار 26 رمضان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام .