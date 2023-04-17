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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

26 رمضان.. دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023 مكتوب

دعاء
دعاء

مع أواخر شهر رمضان المبارك سعى المسلمين للإكثار من الأدعية المستجابة لما له من بركة وخير للمسلمين، وعبادة عظيمة، ويبحث الكثير عن أدعية أيام شهر رمضان بشكل يومي مستمر.

دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023

وتستعرض "الدستور" دعاء 26 رمضان 2023.

والدعاء هو من أكثر العبادات التي ستعطي راحة للنفس في اللجوء والتضرع إلى الله تعالى لطلب الرضى والرحمة وإلى طلب المغفرة، وخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، ويجب على جميع المسلمون اللجوء للدعاء في جميع الأوقات والأيام في الشهر الفضيل.

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دعاء 26 رمضان 2023

  • اللَّهُمَّ افْتَحْ لِى أَبْوَابَ الْجِنَانِ، وأَغْلِقْ عَنِّى أَبْوَابَ النِّيرَانِ، ووَفِّقْنِى فِيهِ لِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، يَا مُنْزِلَ السَّكِينَةِ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ.
  • اللّهم إنّي أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم.
  • اللّهم اجعل أوسع رزقك عليَّ عند كبر سني، وانقطاع عمري اللّهم إنّي أسألك الجنة وأستجير بك من النار.
  • اللّهم قِني شرَّ نفسي، واعزم لي على أرشد أمري، اللّهم اغفر لي ما أسررت، وما أعلنت، وما أخطأت، وما عمدت، وما علمت، وما جهلت.
  • اللّهم مُصرّف القلوب صرّف قلوبنا على طاعتك.
  • اللّهم رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
  • اللَّهُم لَكَ أسْلَمْتُ وبِكَ آمنْتُ، وعليكَ توَكَّلْتُ، وإلَيكَ أنَبْتُ، وبِكَ خاصَمْتُ، اللَّهمَّ أعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لا إلَه إلاَّ أنْتَ أنْ تُضِلَّنِي أنْت الْحيُّ الَّذي لا تمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالإِنْسُ يمُوتُونَ.
  • اللّهم إنّي أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر، اللّهم إنّي أعوذ بك من شر فتنة المَسيح الدجال، اللّهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونقِ قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المَشرق والمغرب.
  • اللَّهم اغفِرْ لي، وَإرحمني، واهْدِني، وعافِني، وارزقني اللّهم إنّي أعوذ بكَ من الكسل والمأثم والمغرم.
  • اللّهم إِنِّي ظَلَمتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا، وَلا يَغْفِر الذُّنوبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَإغْفِر لي مَغفِرَةً مِن عِنْدِكَ وَإرحَمْني، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفور الرَّحِيم.
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