26 رمضان.. دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023 مكتوب

مع أواخر شهر رمضان المبارك سعى المسلمين للإكثار من الأدعية المستجابة لما له من بركة وخير للمسلمين، وعبادة عظيمة، ويبحث الكثير عن أدعية أيام شهر رمضان بشكل يومي مستمر.

دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان 2023

وتستعرض "الدستور" دعاء 26 رمضان 2023.

والدعاء هو من أكثر العبادات التي ستعطي راحة للنفس في اللجوء والتضرع إلى الله تعالى لطلب الرضى والرحمة وإلى طلب المغفرة، وخاصة خلال أيام شهر رمضان المبارك، ويجب على جميع المسلمون اللجوء للدعاء في جميع الأوقات والأيام في الشهر الفضيل.

دعاء 26 رمضان 2023