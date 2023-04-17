الإثنين 17 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

اتحاد الناشرين يستعد لعقد ندوة حول "الفاتورة الإلكترونية"

الناشرين المصريين
الناشرين المصريين

يستعد اتحاد الناشرين برئاسة سعيد عبده، لعقد ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية" بمقر الاتحاد بالدقي.

وأوضح الاتحاد في بيان: أنه في ضوء الإعداد والتجهيز لعقد ندوة عن الفاتورة الإلكترونية بمقر اتحاد الناشرين المصريين تسهيلا على العمل في ظل المستجدات الحالية، مشيرًا إلى أنه على من يرغب الحضور تسجيل اسمه على الرابط التالي : https://forms.gle/S1cbUyGM6tvkmfkJ8

وأضاف أنه سيتم موافاة سيادتكم بكافة التفاصيل الخاصة بموعد الندوة في القريب العاجل عقب تسجيل الأسماء وفى ضوء عدد المتقدمين للحضور.

في سياق آخر؛ اجتمع الثلاثاء الماضي، مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، وشهد مناقشة تقارير اللجان النوعية للاتحاد واستعراض العقبات التي صادفت الناشرين خلال الفترة الماضية والسلبيات التي صدرت من بعض اللجان والتى أثرت بشكلٍ كبير في قيام الاتحاد بدوره المنوط به، حيث تم عرض ما قامت به كل لجنة خلال الفترة الماضية.

وكشف الاتحاد أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة بجلسته الأولى خلال شهر يناير 2023 والمتضمن إعادة تقييم أداء اللجان كل ثلاثة أشهر وإعادة توزيع التكليفات وفقا لمعدل الأداء، وبناء عليه قرر المجلس تكليف محمد كامل شطا بتسيير أعمال الأمانة العامة للاتحاد، وتكليف وليد مصطفى بتسيير أعمال لجنة المعارض، وتم إحالة عدد من الناشرين إلى لجنة القيد والتأديب للمبررات الواردة بتقرير لجنة فض المنازعات.

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