الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس الروسى: مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ لم يتم إلغاؤها أو إزالتها

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده لديها أولويات واضحة في استخدام قواتها المسلحة، خاصة في الاتجاه الأوكراني.

وأضاف بوتين، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم: لدينا اليوم أولويات واضحة لاستخدام القوات المسلحة، وهذا يتعلق قبل أي شيء بالاتجاه الأوكراني. 

وأوضح الرئيس الروسي أن مهام القوات الروسية تشمل كذلك كل ما يتعلق بحماية شعبنا في "دونباس" وفي المناطق الجديدة الأخرى، التي انضمت إلى روسيا، مؤكدًا أن مهمة تطوير أسطول المحيط الهادئ لم يتم إلغاؤها أو إزالتها.

وتابع أن: مهام تطوير الأسطول، بما ذلك أسطول المحيط الهادئ، لم يقم أحد بإلغائها، ولذلك أطلب منكم مواصلة هذا العمل والاهتمام بالتطوير والتحضير لمثل هذا الأمر في الأساطيل الروسية الأخرى.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيرجي شويجو وزير الدفاع الروسي دونباس روسيا

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