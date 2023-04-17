ننشر أسماء المصابين فى حادث طريق أسيوط الغربى بالفيوم

تسبب انفجار إطار سيارة ميكروباص أثناء سيرها في انقلابها على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك في الدقائق الأولى من صباح اليوم الإثنين، وقُبيل انطلاق سحور اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان المبارك بساعات قليلة، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا منهم 4 أطفال، بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

وضمت قائمة المصابين في الحادث 13 شخصًا بينهم 4 أطفال وجميعهم من محافظة سوهاج عدا مصاب واحد مقيم بحلوان، وهم: عبد الباسط زين العابدين رضوان، 61 سنة، ومقيم بسوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم، وليد صلاح عبد الستار عبد الحميد، 24 سنة، ومقيم حلوان، مصاب بجرح في اليد اليسرى طوله حوالي 5 سم، وكدمات متفرقة بالجسم، هنا مصطفى جابر، 3 سنوات، ومقيمة سوهاج، مصابة باشتباه ارتجاج بالمخ، مصطفى جابر أحمد، 40 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات في الوجه، مصطفى عمر جابر، 12 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، آية مصطفى جابر حسين، 11 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، ونزيف من الأذن، علي السيد عبد العزيز، 31 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ.

كما ضمت القائمة أيضًا سيد فوزي محمد أحمد، 29 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، سيد مصطفى جابر حسين، 9 سنوات، ومقيم سوهاج، مصاب بجرح في الرأس حوالي 3 سم، شيماء صلاح أحمد حسين، 30 سنة، مصابة باشتباه ارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة بالظهر، جمال محمد السيد، 60 سنة، ومقيم سوهاج، بدون إصابات ظاهرية، فاروق أحمد مصطفى، 25 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، بشار علاء الدين عابدين، 20 سنة، ومقيم سوهاج، مصاب باشتباه ارتجاج في المخ، وكدمات متفرقة في الجسم.

ونقلت سيارات إسعاف مرفق الفيوم، المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار الإطار الأيسر الخلفي للسيارة وإصابة 13 شخصًا في الحادث.