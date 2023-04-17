الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رغم قرار الإيقاف.. كهربا يقود هجوم الأهلى أمام سموحة (خاص)

محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا

فجّر أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم كهربا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة مدوية بشأن مستقبل اللاعب وموقفه من خوض مباراة سموحة.

وكانت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، قد قررت إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه يتم تسديدها خلال شهر.

وبات كهربا مهددا بالخروج من قائمة الأهلي التي تستعد لخوض مباراة سموحة بعد ساعات في الجولة 26 من بطولة الدوري.

وقال أشرف عبد العزيز محامي اللاعب في تصريحات ل “الدستور”: "كهربا سيشارك أمام سموحة بشكل طبيعي رغم قرار الإيقاف".

وأضاف: "اللاعب سيتقدم بطعن ضد قرار لجنة الانضباط صباح اليوم، وبالتالي هذا التظلم سيؤدي بالتبعية لتعليق تنفيذ عقوبة الإيقاف لحين الفصل في التظلم".

وتابع: "تعليق عقوبة الإيقاف يمنح كهربا فرصة المشاركة في المباريات بشكل طبيعي لحين الفصل في الطعن والتظلم الذي تقدم به".

ايقاف محمود كهربا محمود كهربا الاهلى سموحة الدورى المصرى

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