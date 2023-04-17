المستثمرين العرب: إنشاء مجلس أعلى للاستثمار يسهم فى ضخ رؤوس أموال جديدة فى مصر

قال السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب إن الإعلان عن تأسيس مجلس الاستثمار الأعلى من شأنه تحفيز الاستثمارات الأجنبية لضخ رؤوس أموالها في مصر.



وأضاف الأمين العام للاتحاد المستثمرين العرب في تصريحات خاصة للدستور أن مصر تشهد حالة جيدة لجذب الاستثمار الأجنبي في ظل توسع الدولة في تهيئة المناخ الاستثماري.



وأشار الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب الي أن اعلان الدولة عن تأسيس مجلس الاستثمار الأعلى بمثابة رسالة طمأنة للاستثمار الأجنبي مما سيعمل على تنمية حجم الاستثمارات الجديدة التي تستهدفها الدولة.



وأوضح الأمين العام للمستثمرين العرب أن من أبرز المقترحات من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية هو زيادة الإنتاج حيث أن زيادة الإنتاج من شأنه أن يعمل علي زيادة الصادرات وبالتالي سيسهم في جلب العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد.



وأشار الي أن تنمية الصادرات المصرية من شأنه أن يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وبالتالى توفير العملة الصعبة، مشيرا الي أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو زيادة الإنتاج مع العمل على خفض معدل الاستهلاك وبالتالي وجود فائض يسمح بالتصدير المنافسة العالمية للمنتجات المصرية في الخارج وفتح أسواق جديدة لهذه المنتجات.



وأوضح الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يسهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمار الأجنبي حيث أن الحكومة كانت قد أعلنت عن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعمل علي توسبع ملكية القطاع الخاص في ملكية الشركات المملوكة للدولة مما سيعمل على تنمية الاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل وانخفاض معدل البطالة، كما سيعمل على تنمية الموارد في الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة مما سيسهم في زيادة الناتج القومي.