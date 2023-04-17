هاروكى موراكامى يكشف تفاصيل روايته الجديدة "المدينة وأسوارها الغامضة"

صدرت مؤخرًا رواية "المدينة وأسوارها الغامضة" للكاتب الياباني هاروكي موراكامي بعد آخر عمل صدر له منذ ست سنوات، محدثة ضجة كبيرة واستقبالًا جماهيريًا حافلًا.

وأجرى موقع "Nikkei" مقابلة مؤخرًا مع موراكامي حول الرواية وعوالمه الخاصة في الكتابة، والذي كشف فيه عن أجواء عمله الجديد وقصته مع كتابته.

نسخة معدّلة

أوضح موراكامي في الحوار، أن الرواية التي صدرت مؤخرًا هي نسخة معدلة جذريًا من رواية قصيرة ظهرت في مجلة أدبية عام 1980، ولكن لم يتم إصدارها مسبقًا في كتاب، قائلًا: "لقد حان وقت إعادة كتابة تلك القصة".

ظهرت النوفيلا الأصلية للمرة الأولى بالعنوان ذاته في المجلة الأدبية اليابانية بعد أن فاز موراكامي بجائزة جونزو في عام 1979عن روايته الأولى "استمع إلى أغنية الريح".

في خاتمة "المدينة وأسوارها الغامضة"، كتب موراكامي أنه لم يسبق أن أطلقها في شكل كتاب لأنه لم يستطع أن يجعل نفسه راضيًا عنها، لكنه أشار أيضًا إلى أن العمل يضم "عناصر مهمة بالنسبة له".

أوضح موراكامي أنه بدأ العمل على روايته الأخيرة في ربيع عام 2020 في أثناء جائحة كوفيد 19.

وقال: "لقد أمضيت وقتًا أطول في المنزل وبدأت في التأمل، واعتقدت بأن الوقت قد حان لإعادة كتابة "المدينة وأسوارها الغامضة".

بناء الرواية

بيّن موراكامي أن بناء الرواية الأصلي في القصة القديمة، فيه "أنا، بطل الرواية"، ترشده شخصية أخرى تدعى "أنت" إلى مدينة محاطة بالأسوار، ظهر في الأقسام الثلاثة الأولى من الرواية الجديدة.

في بداية الرواية، قام بوكو "أنا" البالغ من العمر 17 عامًا وابنه كيمي (أنت) ببناء مدينة مسورة غامضة. يدخل أتاشي (شخص آخر) المدينة ويزور كيمي الذي يعمل في مكتبة.

يتعين على من يريد دخول المدينة أن يتخلص من ظله لذلك ترك "وتاشي" ظله مع حارس، لم يمض وقت طويل على بوكو حتى صار في الأربعين من عمره.

القسم الثاني من الرواية

في القسم الثاني من الرواية، يترك "وتاشي" وظيفته كبائع كتب بالجملة ويصبح مديرًا لمكتبة بلدية في محافظة فوكوشيما.

قال موراكامي: "لقد حققت هدفي الأصلي المتمثل في إعادة كتابة عملي القديم في القسم الأول من الكتاب، لكنني شعرت أن هذا لم يكن كافيًا، وأردت مواصلة الكتابةن اعتقدت أن الرواية بحاجة إلى شيء يؤثر في قلوب القراء".

في الكتاب الجديد، يشدد "وتاشي" على أهمية الإيمان، وعن ذلك قال موراكامي: "لكي تدخل عالمًا آخر، فأنت بحاجة إلى العزيمة وقوة الإيمان، فضلًا عن القوة الجسدية، لا يمكنك السفر إلى عالم آخر دون حشد كل قوتك، لهذا السبب أعتقد بأن قوة الإيمان مهمة، ومن ثم فرواياتي ليست متشائمة أو سلبية، إن بها العديد من العناصر الغريبة وبعض الأجزاء المظلمة، لكنها إيجابية بالأساس".

اقتباسات الرواية

تحتوي رواية موراكامي الجديدة على اقتباس من "كوبلا خان" للشاعر البريطاني صمويل تيلور كوليردج، كما يضم العمل اقتباسات من رواية "الحب في زمن الكوليرا" للمؤلف الكولومبي جابرييل جارسيا ماركيز.

بين موراكامي أنه اختار هذه الاقتباسات من الأعمال المذكورة لأنه يحب العوالم السرية في كتاباتهم، ويحب مؤلفي أمريكا اللاتينية مثل ماركيز ويقرأ أعمالهم كثيرًا.

وتابع المؤلف: "لقد لوحظ أن رواياتي مرتبطة بالواقعية السحرية، لكنني لم أتأثر بهذا النوع، أنا ببساطة أؤمن بقوة رواية القصص، التي فقدت في الغرب الحديث، أكتب فقط قصصًا شخصية وأعتقد بأن جزء من الإعجاب بأسلوبي يعود إلى ذلك".