"حضرة العمدة" الحلقة 25.. مواجهة نارية بين روبى ووفاء عامر تصل لمباحث الأموال العامة

رصدت الحلقة 25 من مسلسل “حضرة العمدة”، بطولة النجمة روبي، تصاعد الأحداث بشكل لافت للنظر، وتم الكشف وتطور العديد من الخطوط الدرامية الخاصة بشخصيات أبطال العمل بأكمله.

أحداث الحلقة 25 لمسلسل حضرة العمدة

وشهدت الحلقة 25 لمسلسل حضرة العمدة، مفاجأة من العيار الثقيل، إذ فضح “المستشار جلال” ويجسده النجم أحمد رزق، “شلباية سنان” وتجسدها الفنانة وفاء عامر، وذلك فى جلسة جمعت بين جلال وصفية الفارس حضرة العمدة، وكشف لها أن شلباية تقوم بعمليات غسيل الأموال وهى مستريح قرية تل شبورة، وتمنح فوائد على الأموال بنسبة 30%، من كافة أفراد العائلات.

حضرة العمدة تعقد جلسات لأهالى قرية تل شبورة للتوعية من “المستريح”

ومن ثم أصيبت روبي، بالصدمة وسألت جلال لماذا لم يتم القبض عليها إلى الان؟ ليرد قائلا: “لا توجد أدلة كافية لإدانتها ومواجهتها قانونيا”، طالبا من صفية حضرة العمدة بعمل ندوات ومجالس تثقيفية ومخاطبة أهل قرية تل شبورة لرفع الوعى لديهم.

مواجهة نارية بين صفية الفارس وشلباية سنان

سرعان ما ذهبت حضرة العمدة صفية، روبي، إلى منزل شلباية وفاء عامر، وهنا كانت المواجهة النارية، بعدما طلبت صفية من شلباية بالتوقف عن عملها في توظيف الأموال، وهددتها بتقديم بلاغ ضدها في النيابة ومباحث الأموال العامة.

مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة

ويعرض مسلسل حضرة العمدة بشكل حصري يوميًا على شبكة قناة الحياة الفضائية ومنصة ووتش إت الرقمية، فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

أحداث و أبطال مسلسل حضرة العمدة

يناقش مسلسل حضرة العمدة، العديد من القضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية الهامة منها تمكين المرأة، وختان الإناث، والزواج المبكر أو زواج القاصرات، الميراث، والهجرة غير الشرعية، التطرف الدينى، وغيرها ويشارك في بطولة العمل نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم سميحة أيوب، وأحمد بدير، وأحمد رزق، ومحمود حافظ، ومحمد محمود عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، ودينا، ووفاء عامر، وبسمة، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وانتاج مجموعة فنون مصر بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج عادل أديب.