بعد مناقشته فى "حضرة العمدة"| تفاصيل ظاهرة "المستريح" وخطورة وعقوبة توظيف الأموال

شهدت الحلقة 25 لمسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، رصد ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الهامة، من أجل التوعية والتثقيف وتقديم دراما واقعية هادفة.

ورصدت الحلقة 25، قضية «المستريح» أو «غسيل الأموال» وتم ذلك من خلال الكشف عن المستور فيما يتعلق بخبايا أموال «شلباية سنان» وتجسدها الفنانة وفاء عامر، التى يتم من خلالها مناقشة قضية «المستريح» بعدما حصلت على ملايين من الآلاف البسطاء فى قرية «تل شبورة» بغرض استثمار أموالهم.

«الدستور» يرصد خلال السطور التالية تعريف المستريح أو غسيل الأموال وخطورة توظيف الأموال على الاقتصاد، وكيفية مكافحته باعتباره جريمة تهدد أي اقتصاد تنموي يسعى للنهوض

تعتبر قضايا «المستريح» أو «غسيل الأموال» إحدى القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة التى انتشرت فى السبعينيات والثمانينيات، وآخر عشر أعوام.

كما أن جرائم النصب من الاحتيال على البسطاء لسلب أموالهم القليلة، وباستعمال مظاهر خادعة بسيطة، إلى الادعاء بامتلاك مشروعات وهمية تُدار من خلال مظاهر خارجية يحرص المحتالون على إكسابها صورة المظهر المشروع بوجود وثائق ومقار وإعلانات وغيرها من الأمور التى تُكسِب الثقة، وبالاحتيال والنصب على المصارف والحصول على القروض الضخمة بضمانات وهمية تبدو فى ظاهرها كافية لتغطية قيمة هذه القروض فى حالة عدم الوفاء، وبجمع أموال الناس لتوظيفها واستثمارها فى محافظ استثمارية وهمية وإعطائهم أرباحاً عالية، وباستعمال أساليب المكر والخداع لإضفاء الثقة على المحتالين، وستر الأساليب الاحتيالية التى يستخدمونها.

عقوبة توظيف الأموال

تعتبر مصر من الدول الرائد التي سنت القوانين لمكافحة توظيف الأموال، خاصة أن هذه الظاهرة انتشرت في المجتمع بصورة كبيرة، وعقوبة توظيف الأموال هي «السجن المشدد الذي يصل لـ15 عامًا، وغرامة من 100 ألف لما يزيد عن ثلثين من الأموال التي حصل عليها المجرم».

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول صفية عارف الفارس والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة"، وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة» مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.