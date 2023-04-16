الأحد 16 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد مناقشته فى "حضرة العمدة"| تفاصيل ظاهرة "المستريح" وخطورة وعقوبة توظيف الأموال

وفاء عامر فى حضرة
وفاء عامر فى حضرة العمدة

شهدت الحلقة 25 لمسلسل حضرة العمدة، بطولة النجمة روبي، ومجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، رصد ومناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية الهامة، من أجل التوعية والتثقيف وتقديم دراما واقعية هادفة.

ورصدت الحلقة 25، قضية «المستريح» أو «غسيل الأموال» وتم ذلك من خلال الكشف عن المستور فيما يتعلق بخبايا أموال «شلباية سنان» وتجسدها الفنانة وفاء عامر، التى يتم من خلالها مناقشة قضية «المستريح» بعدما حصلت على ملايين من الآلاف البسطاء فى قرية «تل شبورة» بغرض استثمار أموالهم.

«الدستور» يرصد خلال السطور التالية تعريف المستريح أو غسيل الأموال وخطورة توظيف الأموال على الاقتصاد، وكيفية مكافحته باعتباره جريمة تهدد أي اقتصاد تنموي يسعى للنهوض

تعتبر قضايا «المستريح» أو «غسيل الأموال» إحدى القضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة التى انتشرت فى السبعينيات والثمانينيات، وآخر عشر أعوام.

كما أن جرائم النصب من الاحتيال على البسطاء لسلب أموالهم القليلة، وباستعمال مظاهر خادعة بسيطة، إلى الادعاء بامتلاك مشروعات وهمية تُدار من خلال مظاهر خارجية يحرص المحتالون على إكسابها صورة المظهر المشروع بوجود وثائق ومقار وإعلانات وغيرها من الأمور التى تُكسِب الثقة، وبالاحتيال والنصب على المصارف والحصول على القروض الضخمة بضمانات وهمية تبدو فى ظاهرها كافية لتغطية قيمة هذه القروض فى حالة عدم الوفاء، وبجمع أموال الناس لتوظيفها واستثمارها فى محافظ استثمارية وهمية وإعطائهم أرباحاً عالية، وباستعمال أساليب المكر والخداع لإضفاء الثقة على المحتالين، وستر الأساليب الاحتيالية التى يستخدمونها.

عقوبة توظيف الأموال 

تعتبر مصر من الدول الرائد التي سنت القوانين لمكافحة توظيف الأموال، خاصة أن هذه الظاهرة انتشرت في المجتمع بصورة كبيرة، وعقوبة توظيف الأموال هي «السجن المشدد الذي يصل لـ15 عامًا، وغرامة من 100 ألف لما يزيد عن ثلثين من الأموال التي حصل عليها المجرم».

بعد مناقشة القضية في "حضرة العمدة".. ما هى عقوبة الابتزاز؟

أحداث مسلسل حضرة العمدة

تدور أحداث مسلسل حضرة العمدة، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول صفية عارف الفارس والتى تجسدها النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة، فى إحدى القرى التى تحمل اسم "تل شبورة"، وهى قرية رمزية، وتواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبًا كان حكرًا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها.

صناع وأبطال مسلسل حضرة العمدة

ويشارك فى أحداث مسلسل «حضرة العمدة» مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبدالله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبوزيد، وإياد عيد، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج عادل أديب.

حضرة العمدة مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة الحلقة 25 مسلسلات رمضان 2023 مواعيد عرض مسلسل حضرة العمدة قنوات عرض مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25 موعد عرض مسلسل روبي تفاصيل احداث مسلسل حضرة العمدة قصة مسلسل حضرة العمدة مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة مسلسل حضرة العمدة الحلقة 25 مسلسل حضرة العمدة الحلقة الخامسة والعشرون مواعيد اعادة مسلسل حضرة العمدة

الأكثر قراءة

معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق مطروح السلوم

تكريم 150حافظًا للقرآن الكريم بمدينة أشمون فى المنوفية

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن" فى بنى سويف تكرم حفظة القرآن الكريم

التعاملات المسائية| سعر اليورو اليوم الأحد 16-4-2023 مقابل الجنيه لحظة بلحظة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى