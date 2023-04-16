الأحد 16 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد مناقشة القضية في "حضرة العمدة".. ما هى عقوبة الابتزاز؟

حضرة العمدة
حضرة العمدة

سلّط مسلسل "حضرة العمدة" الذي تلعب دور البطولة روبي الضوء على جريمة الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات في مختلف المجتمعات، وهى القضية التي تشغل بال الفتيات في كيفية التصرف وكيفية الرد وكيفية العقوبة أيضًا.

في السطور التالية، ترصد “الدستور” عقوبة جرائم الابتزاز التي تتعرض لها الفتيات. 

قال المحامي حسن يوسف إن الابتزاز له عقوبة قانونية، إذ يعاقب الجاني بعقوبة شديدة قد تصل إلى السجن المشدد الذي لا يقل عن 3 سنوات ولا يزيد على 15 عامًا، كما أن العقوبة يمكن أن تكون حبس لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات إذا حصل الجاني على مبلغ من النقود.

أضاف يوسف، لـ"الدستور"، أن المادة 325 من قانون العقوبات نصّت على أنه "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد".

أشار يوسف إلى أن المادة 327 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشه بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن، ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".

ارتكاب جريمة أدبية اجتماعى السجن المؤبد السجن المشدد السطور

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