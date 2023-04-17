الإثنين 17 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

1328 مسجدًا وساحة لاستقبال المصلين فى عيد الفطر المبارك بالأقصر

عيد الفطر المبارك
عيد الفطر المبارك

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، خطتها لاستقبال عيد الفطر المبارك لعام 1444 /  2023.

وأشارت مديرية أوقاف الأقصر، إلى أن الاستعدادات شملت تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية والإدارات التابعة لها لمتابعة إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك. 

وتضمنت الاستعدادات أيضًا تكثيف حملات نظافة وتعقيم المساجد على مستوى محافظة الأقصر استعدادا لاستقبال  عيد الفطر المبارك. 

وأوضحت مديرية أوقاف الأقصر، خلال بيان رسمي، أن الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك تضمنت تحديد أسماء وأعداد المساجد والساحات التى سوف تقام بها صلاه عيد الفطر المبارك والتى تبلغ 1274 مسجدًا و54 ساحة. 

وتابعت أن ضمن الاستعدادات التنسيق المستمر والمتواصل مع جميع الجهات ذات الاختصاص بمختلف أرجاء محافظة الأقصر، وذلك استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك.

ويأتي ذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

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