مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. صالح القماش يرفع قضية خرف على جده بسبب الميراث

تصاعدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 الذي يعرض يوميا في تمام الساعة 9 مساء على قناة دي إم سي، حيث تشاجرت أسرة القماش مع بعضهم البعض بسبب الميراث.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وتضمنت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 شجار دار بين أمير كرارة “طه القماش” وأخوه الذي ظهر حديثا بعد عودته من الحرب على العدوان الإنجليزي في مصر، “صالح” يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني.

شجار بين صالح وطه القماش

ويريد صالح بأن يرفع قضية خرف على جده الذي توفي حسنين القماش “عبد العزيز مخيون”، وهو ما يعني إعادة النظر في تزوير أملاك العائلة الذي زورها شحاتة القماش "محمود البزاوي ليأخذ الميراث.

ولكن اعترض طه القماش وانفعل على أخوه صالح بشأن رفع قضية خرف على جدهما، وهو ما يعني فضيحة للعائلة كلها وإنه سيرجع حقه وحق إخوته في الميراث من عمه شحاتة ولكن دون رفع قضايا خرف أو ما شابه.

لم يقتنع صالح القماش رأي أخوه وبالفعل كلف محامي برفع قضية الخرف على جده المتوفي لإعادة النظر في توزيع الميراث، وبرر ذلك بأنهم يعيشون حياة بائسة في بيت فقير ويعانون على الرغم من امتلاكهم وحقهم في الميراث.

أحداث من حقبة الاحتلال الإنجليزي على مصر

مسلسل سوق الكانتو ينافس في دراما رمضان في حقبة تعود إلى الاحتلال الإنجليزي على مصر في عام 1920، ويخوض بطولة مسلسل سوق الكانتو النجم أمير كرارة، ويشاركه البطولة كل من مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي.