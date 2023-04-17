رئيس دسوق بكفر الشيخ يهنئ الأقباط بكنيسة مارجرجس بعيد القيامة المجيد

قدم اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، ونوابه التهنئة لنيافة قداسة القمص بطرس بطرس وكيل عام مطرانية كفرالشيخ ورئيس وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعي كنيسة مار جرجس، والقمص بيشوى بطرس، راعي كنيسة مارجرجس، وكل أقباط مركز ومدينة دسوق، بمناسبة عيد القيامة واعياد شم النسيم.



وأعرب الحضور عن سعادتهم بمشاركتهم إحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد واعياد الربيع راجيا من الله العزيز القدير أن يديم علينا المحبة والترابط بين نسيج هذا الوطن.



وقد رحب القمص بطرس وكيل عام مطرانيه كفر الشيخ وعضو الأمانة العامة لبيت العائلة المصرية وراعى كنيسة مار جرجس بدسوق بالحضور الذين حضروا لتقديم التهئنة وشكرهم على هذه الزيارة التي تأتي فى أجواء إحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد.

وقدم خالص شكره للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وللواء علاء محمد يوسف والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية على تهنئتهم، ناقلاً تهنئة وتحيات نيافة الأنبا ماركوس و البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكداً أنه من حسن الطالع أن مصر كلها تحتفل بشهر رمضان المبارك، وبعيد القيامة المجيد، واعياد شم النسيم و عيد تحرير سيناء وعيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيد هذه الأيام على مصرنا بالخير والامن والسلام.