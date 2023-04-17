مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. طه القماش يرفض الصلح مع رشاد

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بعقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثة امير كرارة "طه القماش"، مي عز الدين "راوية"، فتحي عبد الوهاب "رشاد".

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وفي هذا مشاهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 اجتمع رشاد مع طه القماش على الرغم من رفض الاخير الى هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد ورفضه لسلوكياته وطباعه.

وخلال هذا المشهد من مسلسل سوق الكانتو 25 طلب رشاد من طه القماش استئجار ومشاركته في الدكان، ليرفض طه رفضًا قاطعًا مشاركته او استئجاره للدكان الخاص به.

وانفعل رشاد على طه القماش خلال الحلقة 25 من سوق الكانتو عن سبب كرهه له، وقال طه لرشاد أنه لا يوجد أحد يحبك في سوق الكانتو بسبب سلوكياتك وطباعط ونواياك، فالجميع يبتعد عنك يا رشاد وانا مش هشاركك او ااججر الدكان معاك".

أحداث سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة قبل قرابة الـ100 عام وتتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد، ويركز المسلسل على الحقبة الزمنية القديمة في العام 1920.

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سوق الكانتو بعقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثة امير كرارة "طه القماش"، مي عز الدين "راوية"، فتحي عبد الوهاب "رشاد".

وفي هذا المشهد اجتمع رشاد مع طه القماش على الرغم من رفض الاخير الى هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد ورفضه لسلوكياته وطباعه.

وخلال هذا المشهد من مسلسل سوق الكانتو 25 طلب رشاد من طه القماش استئجار ومشاركته في الدكان، ليرفض طه رفضًا قاطعًا مشاركته او استئجاره للدكان الخاص به.

وانفعل رشاد على طه القماش خلال الحلقة 25 من سوق الكانتو عن سبب كرهه له، وقال طه لرشاد أنه لا يوجد أحد يحبك في سوق الكانتو بسبب سلوكياتك وطباعط ونواياك، فالجميع يبتعد عنك يا رشاد وانا مش هشاركك أو هأجر الدكان معاك".

أحداث مسلسل سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة قبل قرابة الـ100 عام وتتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد، ويركز المسلسل على الحقبة الزمنية القديمة في العام 1920.