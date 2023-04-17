الإثنين 17 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25.. طه القماش يرفض الصلح مع رشاد

سوق الكانتو
سوق الكانتو

بدأت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 بعقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثة امير كرارة "طه القماش"، مي عز الدين "راوية"، فتحي عبد الوهاب "رشاد".

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25

وفي هذا مشاهد مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 اجتمع رشاد مع طه القماش على الرغم من رفض الاخير الى هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد ورفضه لسلوكياته وطباعه.

وخلال هذا المشهد من مسلسل سوق الكانتو 25 طلب رشاد من طه القماش استئجار ومشاركته في الدكان، ليرفض طه رفضًا قاطعًا مشاركته او استئجاره للدكان الخاص به.

وانفعل رشاد على طه القماش خلال الحلقة 25 من سوق الكانتو عن سبب كرهه له، وقال طه لرشاد أنه لا يوجد أحد يحبك في سوق الكانتو بسبب سلوكياتك وطباعط ونواياك، فالجميع يبتعد عنك يا رشاد وانا مش هشاركك او ااججر الدكان معاك".

بعد قليل.. عرض سوق الكانتو الحلقة 25 على شاشة قناة DMC

أجواء الفرحة استعدادا للعيد.. زحام على القصبة أو سوق المغاربة بالفيوم لشراء الملابس الجاهزة

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 24.. نبوية القماش تتهم شقيقها بتبصيم والده وهو ميت

سوق الكانتو الحلقة 24.. جابر الخواجة يكتشف حقيقة طه القماش

أحداث سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة قبل قرابة الـ100 عام وتتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد، ويركز المسلسل على الحقبة الزمنية القديمة في العام 1920.

بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل سوق الكانتو بعقد مجلس صلح وتفاهم بين الثلاثة امير كرارة "طه القماش"، مي عز الدين "راوية"، فتحي عبد الوهاب "رشاد".

وفي هذا المشهد اجتمع رشاد مع طه القماش على الرغم من رفض الاخير الى هذا الصلح والمجلس بسبب عدم تفاهمه مع رشاد ورفضه لسلوكياته وطباعه.

وخلال هذا المشهد من مسلسل سوق الكانتو 25 طلب رشاد من طه القماش استئجار ومشاركته في الدكان، ليرفض طه رفضًا قاطعًا مشاركته او استئجاره للدكان الخاص به.

وانفعل رشاد على طه القماش خلال الحلقة 25 من سوق الكانتو عن سبب كرهه له، وقال طه لرشاد أنه لا يوجد أحد يحبك في سوق الكانتو بسبب سلوكياتك وطباعط ونواياك، فالجميع يبتعد عنك يا رشاد وانا مش هشاركك أو هأجر الدكان معاك".

أحداث مسلسل سوق الكانتو 

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو حول حقبة زمنية قديمة قبل قرابة الـ100 عام وتتضمن الأحداث نشوب معركة بين أمير كرارة وبائعي سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول إلى بلطجي ويجمع الإتاوات من البائعين في سوق البالة بوسط البلد، ويركز المسلسل على الحقبة الزمنية القديمة في العام 1920.

سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 مسلسل سوق الكانتو الحلقة العشرون موعد عرض مسلسل سوق الكانتو مسلسل امير كرارة تفاصيل احداث مسلسل سوق الكانتو سوق الكانتو الحلقة 25 موعد عرض مسلسل مي عز الدين قصة مسلسل سوق الكانتو مسلسلات رمضان 2023 أبطال مسلسل سوق الكانتو اعادة مسلسل سوق الكانتو مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 اعادة مسلسل سوق الكانتو الحلقة 25 مسلسلات المتحدة المتحدة شهر الفرحة

الأكثر قراءة

معهد البحوث الفلكية: الجمعة أول أيام عيد الفطر

كشف مستعجل الحلقة 10.. يوسف وسهام يقرران سرقة شقة "لي لي"

"واشنطن بوست": ركود متوقع في الاقتصاد الأمريكي الأشهر المقبلة

التحقيق مع المتهمين بقتل سائق تاكسى وإصابة ميكانيكى فى الوراق

معهد الفلك يرد على تعذر رؤية هلال شوال

كارلوس أوسوريو يعلن قائمة الزمالك لمباراة المقاولون العرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

رمضان «وروايح التكنولوجيا»

محمد العسيري

فى حضرة منى زكى

د. منى حلمى

احترقت شقتى مع بداية الربيع

علي سعدة

لا يصح إلا الصحيح

أحمد غنام

"كليوباترا السوداء".. التزييف الممنهج لتاريخنا

أحمد الصغير

الدور الوطنى المنشود للعاملين بقطاع السياحة..!

د.أحمد الخميسى

الحب.. مغامرة الأرواح العظيمة

اشرف عبد الشافي

ملحمة الإمام الشافعى

صور

الإفطار الجماعي للأزهرفي رمضان 2023

خميس العهد.. ذكرى العشاء الأخير للمسيح

العيد عيدنا.. الأقباط يحتفلون بعيد القيامة

محطة تل أبيب

المزيد

السؤال الصعب: هل فعل الحلفاء ما يكفي لمساعدة اليهود أثناء الهولوكولست؟

فى ذكرى المحرقة: كم عدد الناجين فى إسرائيل؟ ومن أين جاءوا؟

وثائق البنتاجون: إسرائيل تدربت على تنفيذ هجوم على إيران فبراير الماضى