رئيس اللجنة البارالمبية يهنئ ياسمينة عيسى بفوزها بذهبية بطولة البرازيل الدولية

قدم الدكتور حسام الدين مصطفىن رئيس اللجنة البارالمبية، التهنئة للاعبة المنتخب القومى للريشة الطائرة لذوى القدرات الخاصة ياسمينة عيسى، بعد التتويج بذهبية بطولة البرازيل الدولية والتي أقيمت بمدينة ساو باولو خلال الفترة من 10 وحتى 16 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن هذا التتويج نتاج عمل متواصل وتعاون بين اللجنة البارالمبية والاتحاد، كما تفعل اللجنة مع جميع الاتحادات التى تهتم بذوى الإعاقة، وسوف يتم تكريم جميع الأبطال أصحاب الإنجازات الدولية والعالمية من قبل اللجنة، تشجيعا لهم على إنجازاتهم وتحفيزا لغيرهم من اللاعبين على بذل الجهد لتحقيق المراكز الأولى لضمان ارتفاع تصنيفهم وتحقيقهم للعلامة الكاملة التى تؤهلهم للاشتراك فى بارالمبياد باريس 2024.

وحصدت "عيسى" الميدالية الذهبية في منافسات زوجي السيدات رفقة الأمريكية "جايكي سايمون".

وفاز الزوجي المصري الأمريكي على الزوجي التايواني بنتيجة 2-0، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-17، 21-16".

وكان الزوجي المصري الأمريكي قد فاز في نصف النهائي على زوجي من هونج كونج بنتيجة 2-0 أيضًا، حيث جاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-8، 21-7".

وتعد البطولة من البطولات المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي والتي تمنح الفائز بها نقاط في سباق التأهل لبارالمبياد باريس 2024.

الجدير بالذكر، أن ياسمينة عيسى من ضمن اللاعبات التي يضع عليها اتحاد الريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب الله آمالًا كبيرة للصعود لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة رفقة زميلتها شيماء سامي وزميلهما أحمد الدكروري.