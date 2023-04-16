«مياه الإسكندرية» تعلن عن منافذ خدمة خارجية للعملاء خلال عطلة شم النسيم

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن منافذ خدمة العملاء الخارجية العاملة فى عطلة شم النسيم، وكذلك مواعيد عمل السيارات المتنقلة اثناء العطلة.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم، أن أماكن تمركز المنافذ خلال عطلة شم النسيم تتضمن منفذ الإبراهيمية 2، منفذ سيدي بشر 2، منفذ جرين بلازا، منفذ رشدي، منفذ العامرية 2، منفذ النزهة، منفذ بشاير الخير، منفذ نادي أصحاب الجياد، منفذ متنقل (1-2-3) بحي شرق ووسط وغرب.



مواعيد العمل بالمنافذ

كما أوضحت شركة مياه الشرب أن مواعيد العمل بالمنافذ الخارجية خلال عطلة شم النسيم تبدأ من الساعة 10صباحًا وحتى 4مساءً ما عدا منفذ الابراهيمية حيث يعمل فترة مسائية من الساعة 7.30 حتى 11.30مساءً

واشارت شركة مياه الإسكندرية إلى تواجد تمركزات سيارات خدمة العملاء المتنقلة من الساعة 10 صباحًا حتى 5مساءً، ومن الساعة8 حتى 11مساءً

أماكن تمركز السيارات المتنقلة

وتشمل تمركزات السيارات المتنقلة: سيارة شرق: بشارع رافع محمد نجيب سيدي بشر،

سيارة وسط: بمدينة بشاير الخير3 القباري امام مسجد الشهيد إلهامي، سيارة غرب: بمدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان، أمام فرع شركة المياه بالبيطاش.

واوضحت أن أرقام التواصل للسيارات المتنقلة هي: سيارة شرق 01275918005،

سيارة وسط 01275918001، سيارة غرب 01275918003



الخدمات المقدمة بالمنافذ المتنقلة

وذكرت شركة مياه الإسكندرية أن الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سيارات الخدمات المتنقلة تشمل الآتي:

-تعاقد على إدخال العدادات

-استقبال شكاوى

-شحن كروت العدادات مسبقة الدفع

- الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير



كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه،وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مياه الشرب بالإسكندرية لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة، فضلا عن التيسير على المواطنين من كبار السن او السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.